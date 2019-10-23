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Владимир Шевчик рассказал о строительстве нового города и судьбе «Гудвина»

23 октября 2019, 10:38
Фото: «Наш город»
Владимир Шевчик выступил перед предпринимателями
На встрече с предпринимателями глава одного из крупнейших тюменских холдингов рассказал о своих взглядах на развитие города. А также поделился планами о собственных проектах.
Сюжет
Тюмень

Председатель совета директоров холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик встретился с предпринимателями Тюменской области. Встреча прошла 22 октября на территории гостиницы «Август» в рамках конкурса «Тюменская марка». Бизнесмен выступил с лекцией «Тренды развития бизнеса», в ходе которой рассказал о взглядах на перспективы развития Тюменской области.

Говоря о перспективах развития Тюмени, Шевчик призвал предпринимателей создавать отраслевые объединения, чтобы через депутатов и партии создавать условия для ведения бизнеса.

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По мнению предпринимателя, за счет развитой инженерной инфраструктуры и инвестиционного потенциала, Тюмень может стать логистическим центром в сфере АПК для выхода на рынок Востока. В настоящее время команда «Сибинтела» работает над этим магистрально-техническим проектом.

Говоря о девелоперской деятельности, бизнесмен поделился планами построить новый квартал в районе улицы Станкостроителей. Над проектом работают итальянские архитекторы. Также, в планах предпринимателя, реконструировать «Гудвин».

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В районе Московского тракта Владимир Шевчик планирует построить город-спутник. Отдельный район с комплексной малоэтажной застройкой. При этом 140 гектаров отведено под рекреационные зоны.

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