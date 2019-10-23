Владимир Шевчик рассказал о строительстве нового города и судьбе «Гудвина»

Председатель совета директоров холдинга «Сибинтел» Владимир Шевчик встретился с предпринимателями Тюменской области. Встреча прошла 22 октября на территории гостиницы «Август» в рамках конкурса «Тюменская марка». Бизнесмен выступил с лекцией «Тренды развития бизнеса», в ходе которой рассказал о взглядах на перспективы развития Тюменской области.
Говоря о перспективах развития Тюмени, Шевчик призвал предпринимателей создавать отраслевые объединения, чтобы через депутатов и партии создавать условия для ведения бизнеса.
Если мы двигаемся, то двигаться мы должны в координации с политической системойВладимир Шевчик, глава Сибинтел
По мнению предпринимателя, за счет развитой инженерной инфраструктуры и инвестиционного потенциала, Тюмень может стать логистическим центром в сфере АПК для выхода на рынок Востока. В настоящее время команда «Сибинтела» работает над этим магистрально-техническим проектом.
Говоря о девелоперской деятельности, бизнесмен поделился планами построить новый квартал в районе улицы Станкостроителей. Над проектом работают итальянские архитекторы. Также, в планах предпринимателя, реконструировать «Гудвин».
Гудвин отслужил свой век, ему пора менятьсяВладимир Шевчик, глава холдинга «Сибинтел»
В районе Московского тракта Владимир Шевчик планирует построить город-спутник. Отдельный район с комплексной малоэтажной застройкой. При этом 140 гектаров отведено под рекреационные зоны.