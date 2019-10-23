Владимир Шевчик рассказал о строительстве нового города и судьбе «Гудвина»

По мнению предпринимателя, за счет развитой инженерной инфраструктуры и инвестиционного потенциала, Тюмень может стать логистическим центром в сфере АПК для выхода на рынок Востока. В настоящее время команда «Сибинтела» работает над этим магистрально-техническим проектом.