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«Ростелеком»: «Смонтировать систему видеонаблюдения сможет даже ребенок»

23 октября 2019, 06:42
Фото: 1Mi
"Ростелеком" провел презентацию системы видеонаблюдения
Собрать систему видеонаблюдения легче, чем сделать бургер — с этим справится даже ребенок. «Ростелеком» презентовал тюменским журналистам систему видеонаблюдения.
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Тюмень

На мастер-классе специалисты провели презентацию устройств видеонаблюдения и предложили журналистам сравнить, что собрать проще: бургер или систему наблюдения? Собирать бургер оказалось сложнее. Да и по стоимости обслуживание камеры выходит примерно «в один бургер».

Онлайн трансляция с камеры на телефонОнлайн трансляция с камеры на телефон
Такую камеру может разместить у себя каждый тюменецТакую камеру может разместить у себя каждый тюменец
Для "привязки" достаточно показать камере QR-кодДля "привязки" достаточно показать камере QR-код
Натсройка теефонаНатсройка теефона
Журналисты знакомятся с системой видеонаблюденияЖурналисты знакомятся с системой видеонаблюдения
Онлайн трансляция с камеры на телефон
Фото: 1MI

«Можно выбрать камеры как для съемки на улице, чтобы наблюдать за территорией перед загородным домом, дачным участком или автомобилем на стоянке, так и внутри помещений. И тогда можно будет проконтролировать няню или престарелых родителей. В случае возникновения нештатной ситуации система оповестит хозяина о событии в ту же секунду через мобильное устройство и электронную почту. Вне зоны видимости объекты видеонаблюдения не останутся даже в темное время суток. Видеозаписи с камер хранятся в защищённом облаке, взломать его невозможно. Наши устройства сертифицированы, в случае необходимости, записи с камер будут приняты, к примеру, сотрудниками ГИБДД в качестве доказательств» — рассказала Виктория Перова, директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» в Тюмени.

Виктория Перова демонстрирует записи, сделанные одной из камер "Ростелекома"
Фото: 1MI

Видеонаблюдение позволяет следить за своим домом, животными или детьми когда вас нет рядом. Система оповестит вас, сработает датчик звука или движения. А благодаря встроенному динамику, камеру можно использовать в качестве радионяни. На сегодняшний момент, систему видеонаблюдения от «Ростелекома» используют свыше 5 тыс семей нашей Тюменской области, констатируют в компании.

Внешние камеры защищены от механических воздействий и работают даже в экстремальных температурах — от- 40 до + 60

Пользователь может добавить несколько камер, которые могут быть установлены в разных помещениях. Устройства работают на сетях всех операторов связи. Вы можете пользоваться системой везде, где есть интернет, даже если вы отдыхаете в другой стране. А если появляются вопросы, их помогут решить в круглосуточной службе поддержки пользователей

#Новости#Ростелеком#Видеонаблюдение#Технологии#Ростелеком-Урал#Безопасность#Тюмень#Никита Кифорук
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