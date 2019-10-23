«Ростелеком»: «Смонтировать систему видеонаблюдения сможет даже ребенок»

На мастер-классе специалисты провели презентацию устройств видеонаблюдения и предложили журналистам сравнить, что собрать проще: бургер или систему наблюдения? Собирать бургер оказалось сложнее. Да и по стоимости обслуживание камеры выходит примерно «в один бургер».
«Можно выбрать камеры как для съемки на улице, чтобы наблюдать за территорией перед загородным домом, дачным участком или автомобилем на стоянке, так и внутри помещений. И тогда можно будет проконтролировать няню или престарелых родителей. В случае возникновения нештатной ситуации система оповестит хозяина о событии в ту же секунду через мобильное устройство и электронную почту. Вне зоны видимости объекты видеонаблюдения не останутся даже в темное время суток. Видеозаписи с камер хранятся в защищённом облаке, взломать его невозможно. Наши устройства сертифицированы, в случае необходимости, записи с камер будут приняты, к примеру, сотрудниками ГИБДД в качестве доказательств» — рассказала Виктория Перова, директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» в Тюмени.
Видеонаблюдение позволяет следить за своим домом, животными или детьми когда вас нет рядом. Система оповестит вас, сработает датчик звука или движения. А благодаря встроенному динамику, камеру можно использовать в качестве радионяни. На сегодняшний момент, систему видеонаблюдения от «Ростелекома» используют свыше 5 тыс семей нашей Тюменской области, констатируют в компании.
Внешние камеры защищены от механических воздействий и работают даже в экстремальных температурах — от- 40 до + 60
Пользователь может добавить несколько камер, которые могут быть установлены в разных помещениях. Устройства работают на сетях всех операторов связи. Вы можете пользоваться системой везде, где есть интернет, даже если вы отдыхаете в другой стране. А если появляются вопросы, их помогут решить в круглосуточной службе поддержки пользователей