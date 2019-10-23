«Ростелеком»: «Смонтировать систему видеонаблюдения сможет даже ребенок»

«Можно выбрать камеры как для съемки на улице, чтобы наблюдать за территорией перед загородным домом, дачным участком или автомобилем на стоянке, так и внутри помещений. И тогда можно будет проконтролировать няню или престарелых родителей. В случае возникновения нештатной ситуации система оповестит хозяина о событии в ту же секунду через мобильное устройство и электронную почту. Вне зоны видимости объекты видеонаблюдения не останутся даже в темное время суток. Видеозаписи с камер хранятся в защищённом облаке, взломать его невозможно. Наши устройства сертифицированы, в случае необходимости, записи с камер будут приняты, к примеру, сотрудниками ГИБДД в качестве доказательств» — рассказала Виктория Перова, директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» в Тюмени.