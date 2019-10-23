После вмешательства прокуратуры компания «ПК «Молоко» выплатила сотрудникам 15 млн

В отношении ПК «Молоко» возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснено, что за невыплату зарплаты он может быть привлечен к не только к административной, но и к уголовной ответственности.