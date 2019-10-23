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После вмешательства прокуратуры компания «ПК «Молоко» выплатила сотрудникам 15 млн

23 октября 2019, 11:52
Фото: Прокуратура Тюменской области
В Тюменской области после вмешательства прокуратуры ПК «Молоко» выплатила долг по зарплате, который составил более 15 млн рублей.

Как сообщают в ведомстве, в октябре 2019 года в СМИ была размещена информация о невыплате зарплаты в ООО «Производственная компания «Молоко» в Нижнетавдинском районе. Аналогичная информация поступила и на горячую линию прокуратуры г. Тюмени.

Прокуратура Тюменской области провела проверку. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Альберт Новопашин встретился на месте с коллективом компании. Было установлено, что производственная компания «Молоко» не выплатила зарплату за август и аванс за сентябрь. Долг перед работниками предприятия составил более 15 млн рублей.

В отношении ПК «Молоко» возбуждено дело об административном правонарушении. Генеральному директору объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и разъяснено, что за невыплату зарплаты он может быть привлечен к не только к административной, но и к уголовной ответственности.

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В настоящее время задолженность по заработной плате работникам предприятия выплачена в полном объеме.

#Новости#Прокуратура#Экономика#Общество#Задолженность#Виктория Ахремчук
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