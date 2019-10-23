На Ямале материнский капитал увеличен до 500 тыс. рублей

У многих ямальских родителей уже есть около семи тысяч неиспользованных сертификатов. Они будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. В ЯНАО региональный материнский капитал выдается с 2011 года. За это время свидетельства получили почти 12 тысяч семей. Материальная помощь выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий или потратить на лечение. При этом, жилье должно быть куплено или построено на территории округа, причем только в капитальном исполнении. Аналогичные требования действуют и в том случае, если семья хочет погасить ипотеку при помощи маткапитала.