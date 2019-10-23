nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Ямале материнский капитал увеличен до 500 тыс. рублей

23 октября 2019, 07:40
Фото: Наш город / 1Mi
Региональный материнский капитал на Ямале увеличится до 500 тыс. рублей.

На Ямале в 2020 году размер материнского капитала увеличится до 500 тыс. рублей. По словам губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова, это еще одна мера, направленная на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей.

- С 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. С нового года сертификаты будем выдавать не только на 3-его ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь, – отметил глава арктического региона.

Под Тюменью у женщины прошли стремительные роды
Узнать подробнее

У многих ямальских родителей уже есть около семи тысяч неиспользованных сертификатов. Они будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. В ЯНАО региональный материнский капитал выдается с 2011 года. За это время свидетельства получили почти 12 тысяч семей. Материальная помощь выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий или потратить на лечение. При этом, жилье должно быть куплено или построено на территории округа, причем только в капитальном исполнении. Аналогичные требования действуют и в том случае, если семья хочет погасить ипотеку при помощи маткапитала.

В Тюмени 28-летняя девушка родила ребенка в гостях, не подозревая о беременности
Узнать подробнее

Дополнительная мера социальной поддержки для семей с детьми - региональный материнский капитал - в Тюменской области действует с 2012 года. Средства предоставляются матерям, родившим (усыновившим) третьего ребенка и (или) последующих детей. Обратиться за материнским капиталом можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Размер регионального капитала составляет 40 тыс. рублей.

#Новости#Экономика#Общество#Власть#Социальная политика#Рождаемость#Виктория Ахремчук
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25