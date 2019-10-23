На Ямале материнский капитал увеличен до 500 тыс. рублей

На Ямале в 2020 году размер материнского капитала увеличится до 500 тыс. рублей. По словам губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова, это еще одна мера, направленная на повышение рождаемости и поддержку многодетных семей.
- С 1 января ямальские семьи смогут получить полмиллиона рублей. С нового года сертификаты будем выдавать не только на 3-его ребенка, но и на всех последующих детей в нашем регионе. Мера перестает быть однократной, и с появлением каждого ребенка в семье региональный маткапитал будет предоставляться вновь, – отметил глава арктического региона.
У многих ямальских родителей уже есть около семи тысяч неиспользованных сертификатов. Они будут проиндексированы и повышены до 500 тысяч. В ЯНАО региональный материнский капитал выдается с 2011 года. За это время свидетельства получили почти 12 тысяч семей. Материальная помощь выдается как за рождение, так и за усыновление ребенка. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий или потратить на лечение. При этом, жилье должно быть куплено или построено на территории округа, причем только в капитальном исполнении. Аналогичные требования действуют и в том случае, если семья хочет погасить ипотеку при помощи маткапитала.
Дополнительная мера социальной поддержки для семей с детьми - региональный материнский капитал - в Тюменской области действует с 2012 года. Средства предоставляются матерям, родившим (усыновившим) третьего ребенка и (или) последующих детей. Обратиться за материнским капиталом можно в течение трех лет со дня рождения ребенка. Размер регионального капитала составляет 40 тыс. рублей.