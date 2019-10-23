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Депутаты гордумы готовы дать налоговые льготы предприятиям Чемезова и Шевчика

23 октября 2019, 15:22
Фото: 1Mi
Предприятие Владимира Шевчика попросило предоставить налоговые льготы
Тюменская городская дума может освободить предприятия Владимира Шевчика и Максима Чемезова от уплаты земельного налога. Соответсвующее решение было принято на заседании профильной комиссии 23 октября.
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Тюмень

На заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы депутатами принято решение предоставить налоговые льготы нескольким предприятиям. Проект был внесен главой города.

Льготы касались уплаты земельного налога на спортивные сооружения. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты городской думы на заседании комиссии 23 октября. Также, льготы на уплату налога планируется предоставить организациям являющихся держателями инвестиционных проектов Тюменской области.

Основанием для включения вышеуказанных категорий в список получателей льгот послужили обращения ООО «СпортАктив» (бенефициаром является Ирина Чемезова, управляет компанией ООО «Форвард» под руководством Максима Чемезова — брата заместителя свердловского губернатора Олега Чемезова) и ООО «ТюменьЛогоЦентр» (88% принадлажат Владимиру Шевчику, экс-супругу первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик).

По данным, указанным в пояснительной записке, сумма, которую недополучит бюджет города составит порядка 4,1 млн рублей.

Вопрос о востребованности льготы задал Мурат Тулебаев. Политик предложил продумать иные меры поддержки спорта, поскольку большого интереса у предпринимателей он не вызвал - пока что на получение льготы заявился только "СпортАктив". Для стимулирования строительства новых спортивных объектов, депутат предложил разработать новую программу.

С ним согласилась Оксана Величко, посчитавшая меры недостаточными.

Она (сумма льгот) не большая. Что там на них построишь?Оксана Величко, Председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы

Предполагается, что сэкономленные от уплаты налогов средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов получателя льготы.

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#Новости#Налоги#Мурат Тулебаев#Владимир Шевчик#Тюмень#Городская Дума#Никита Кифорук#Политика
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