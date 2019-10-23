Депутаты гордумы готовы дать налоговые льготы предприятиям Чемезова и Шевчика

Вопрос о востребованности льготы задал Мурат Тулебаев. Политик предложил продумать иные меры поддержки спорта, поскольку большого интереса у предпринимателей он не вызвал - пока что на получение льготы заявился только "СпортАктив". Для стимулирования строительства новых спортивных объектов, депутат предложил разработать новую программу.