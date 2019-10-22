Власти Тюменской области подтвердили закрытие завода с инвестициями в 720 млн рублей

По данным РБК, DinaEnergetics не планирует возвращаться в регион и продаст активы завода в первом квартале будущего года. В сентябре с предприятия были уволены 30 человек. Ещё 16 служащих продолжат работу до начала 2020 года. На компенсации планируется выделить около 2 млн долларов.