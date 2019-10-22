Власти Тюменской области подтвердили закрытие завода с инвестициями в 720 млн рублей

В департаменте инвестиционной политики отметили, что с августа производство было остановлено. Поставки производятся из запасов предприятия. При этом компания не имеет долгов перед поставщиками и налоговыми органами.
По данным РБК, DinaEnergetics не планирует возвращаться в регион и продаст активы завода в первом квартале будущего года. В сентябре с предприятия были уволены 30 человек. Ещё 16 служащих продолжат работу до начала 2020 года. На компенсации планируется выделить около 2 млн долларов.
В 2011 году на строительство первой линии завода было выделено 270 млн рублей. В 2016 году открылся цех по производству кумулятивных зарядов. Инвестиции в проект составили около 720 млн рублей, а продукция предприятия поставлялась в Европу и Азию.