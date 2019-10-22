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Судебные приставы хотели забрать у тюменца KIA Rio за долг в 30 тыс. рублей

22 октября 2019, 03:48
Фото: 1Mi
Тюменские судебные приставы продолжают ходить под домам должников. На этот раз они наведались к местному жителю, который задолжал 30 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что мужчина ранее был остановлен пьяным за рулем, его не только должны были лишить водительского удостоверения, но и оштрафовать на 30 тыс. рублей.

Так как добровольно тюменец платить не хотел, к нему домой пришли судебные приставы. У него во дворе стоял принадлежащий ему автомобиль KIA Rio, на который судебные приставы и начали составлять акт описи-ареста.

Впрочем, машину так и не арестовали. В дело вмешался брат должника, который успел перечислить всю сумму задолженности по исполнительному производству.

Ранее в Тюмени прошел рейд «Таксист – должник», во время которого у таксиста забрали машину за долги прошлого владельца автомобиля.

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#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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