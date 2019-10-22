Судебные приставы хотели забрать у тюменца KIA Rio за долг в 30 тыс. рублей

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что мужчина ранее был остановлен пьяным за рулем, его не только должны были лишить водительского удостоверения, но и оштрафовать на 30 тыс. рублей.
Так как добровольно тюменец платить не хотел, к нему домой пришли судебные приставы. У него во дворе стоял принадлежащий ему автомобиль KIA Rio, на который судебные приставы и начали составлять акт описи-ареста.
Впрочем, машину так и не арестовали. В дело вмешался брат должника, который успел перечислить всю сумму задолженности по исполнительному производству.
Ранее в Тюмени прошел рейд «Таксист – должник», во время которого у таксиста забрали машину за долги прошлого владельца автомобиля.