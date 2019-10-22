Страховой Дом ВСК стал генеральным партнером VI Всероссийской недели сбережений 2019

Директор Национального центра финансовой грамотности Евгения Блискавка добавила: «Страховой Дом ВСК сотрудничает с нами уже третью Неделю и за это время зарекомендовал себя как надежный и верный партнер. В прошлых Неделях силами ВСК было проведено свыше 400 очных мероприятий, сделаны рассылки по клиентам и подготовлены вопросы для квеста. Кроме того, сотрудники ВСК провели деловую игру на Семейном финансовом фестивале в Москве. В этом году мы значительно добавили активностей – теперь Финансовые семейные фестивали пройдут в 5 регионах России, а в социальной сети Одноклассники состоятся прямые трансляции экспертов. Страховой Дом ВСК неоднократно награждался различными премиями за цифровизацию и диджитализацию бизнеса, поэтому мы уверены что сотрудники компании блестяще справятся с тематикой этой Недели и расскажут жителям страны о цифровых возможностях в страховании в целом».