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Расчистка озера Алебашево по нацпроекту «Экология» затянется на 2-3 года

22 октября 2019, 05:43
Фото: 1Mi
В департаменте недропользования и экологии Тюменской области рассказали о расчистке озера Алебашево. Ранее возле водоема экоактивисты обнаружили фекальное озеро и 80 свалок мусора.
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Тюмень

Специалисты департаменте пояснили, что расчистка озера началась еще в 2017 году, в конце 2018 года эти работы вошли в нацпроект «Экология». Все работы по очистке водоема планируют завершить в течение 2-3 лет.

Фекальное озеро и 80 свалок мусора обнаружили у озера Алебашево в Тюмени
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В общей сложности предстоит расчистить 42 гектара от донных отложений, свалок бытового и строительного мусора, жидких и биологических отходов. Кроме того, в настоящее время проводится расследование по информации экоактивистов, которые в середине октября обнаружили у озера Алебашево фекальное озеро. Специалистам предстоит выяснить источник сброса отходов.

По словам жителей домов, расположенных возле озера, водоем уже давно загрязняют. На Алебашево по ночам приезжают большегрузы, а на утро появляется новая свалка.

#Новости#Тюменская область#Озеро Алебашево#Тюмень#Касается каждого#Наиль Каримов#Общество
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