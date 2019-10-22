Расчистка озера Алебашево по нацпроекту «Экология» затянется на 2-3 года

Специалисты департаменте пояснили, что расчистка озера началась еще в 2017 году, в конце 2018 года эти работы вошли в нацпроект «Экология». Все работы по очистке водоема планируют завершить в течение 2-3 лет.
В общей сложности предстоит расчистить 42 гектара от донных отложений, свалок бытового и строительного мусора, жидких и биологических отходов. Кроме того, в настоящее время проводится расследование по информации экоактивистов, которые в середине октября обнаружили у озера Алебашево фекальное озеро. Специалистам предстоит выяснить источник сброса отходов.
По словам жителей домов, расположенных возле озера, водоем уже давно загрязняют. На Алебашево по ночам приезжают большегрузы, а на утро появляется новая свалка.