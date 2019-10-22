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Одно из тюменских акционерных обществ не желало добровольно платить по счетам

22 октября 2019, 05:17
Фото: УФССП России по Тюменской области
В Тюмени судебным приставам пришлось выписать постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника, чтобы добиться справедливости.
Сюжет
Тюмень

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что к ним обратился житель столицы региона, который рассказал, что в 2016 году его компания заключила договор на поставку строительного товара акционерному обществу, деньги за который так и не были переведены на счет предпринимателя.

Бизнесмен обратился в суд, который постановил акционеров выплатить предпринимателю почти 550 тыс. рублей, однако и после этого деньги в компанию так и не поступили. Тогда тюменец пошел к судебным приставам, которые, с учетом того, что должник не желал добровольно исполнять обязательства в соответствии с условиями и требованиями закона и решением Арбитражного суда, решили наложить запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств акционерного общества.

Только после этого вся сумма задолженности была погашена.

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#Новости#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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