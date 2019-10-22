Одно из тюменских акционерных обществ не желало добровольно платить по счетам

Бизнесмен обратился в суд, который постановил акционеров выплатить предпринимателю почти 550 тыс. рублей, однако и после этого деньги в компанию так и не поступили. Тогда тюменец пошел к судебным приставам, которые, с учетом того, что должник не желал добровольно исполнять обязательства в соответствии с условиями и требованиями закона и решением Арбитражного суда, решили наложить запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств акционерного общества.