Одно из тюменских акционерных обществ не желало добровольно платить по счетам

В УФССП России по Тюменской области рассказали, что к ним обратился житель столицы региона, который рассказал, что в 2016 году его компания заключила договор на поставку строительного товара акционерному обществу, деньги за который так и не были переведены на счет предпринимателя.
Бизнесмен обратился в суд, который постановил акционеров выплатить предпринимателю почти 550 тыс. рублей, однако и после этого деньги в компанию так и не поступили. Тогда тюменец пошел к судебным приставам, которые, с учетом того, что должник не желал добровольно исполнять обязательства в соответствии с условиями и требованиями закона и решением Арбитражного суда, решили наложить запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств акционерного общества.
Только после этого вся сумма задолженности была погашена.