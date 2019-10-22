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Из тюменского «Медгорода» онкобольных отправляли долечиваться в гостиницу

22 октября 2019, 08:06
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский «Медгород» оплачивал из фонда ОМС услуги гостиницы, куда направлял онкобольных.

«Медгород» оплачивал из фонда ОМС гостиницу, в которую направлял долечиваться онкобольных.

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Недавно в тюменском онкоцентре было выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей. Проверяющих заинтересовал тот факт, что пациентов «Медгорода» направляют в частный отель «Море», находящийся на Салаирском тракте. С 2014 года онкобольные уезжали долечиваться в стационар ООО «Моремед+». Как выяснилось, учреждение с медицинской лицензией является просто гостиницей.

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Представители онкоцентра обратились в арбитражный суд с иском к Тюменскому фонду ОМС. Суд в иске отказал.

#Новости#Онкология#Медицина#Общество#Здравоохранение#Тюмень#Виктория Ахремчук
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