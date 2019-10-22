Из тюменского «Медгорода» онкобольных отправляли долечиваться в гостиницу

Недавно в тюменском онкоцентре было выявлено нецелевое использование средств в размере 17 млн рублей. Проверяющих заинтересовал тот факт, что пациентов «Медгорода» направляют в частный отель «Море», находящийся на Салаирском тракте. С 2014 года онкобольные уезжали долечиваться в стационар ООО «Моремед+». Как выяснилось, учреждение с медицинской лицензией является просто гостиницей.