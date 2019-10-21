Все из-за ремонта: В Тюмени суд расторгнул брак 43-летней женщины и мигранта

В конце февраля 2019 года стало известно, что 27-летняя тюменка решила выйти замуж из-за долгов. Во время очередной проверки документов о выдаче вида на жительство стало известно, что паспорт тюменки был в залоге. В июне 2018 горожанке предложили списать долг, если она заключит брак с мигрантом.