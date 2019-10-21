Все из-за ремонта: В Тюмени суд расторгнул брак 43-летней женщины и мигранта

По данным следствия, 43-летний мигрант из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание. Для этих целей он познакомился с тюменкой и уговорил её выйти замуж. Взамен «супруга» попросила сделать ремонт в квартире.
Фиктивность брака была установлена прокуратурой Тюменской области. В Ленинский районный суд города был подан соответствующий иск, который был полностью удовлетворён.
В конце февраля 2019 года стало известно, что 27-летняя тюменка решила выйти замуж из-за долгов. Во время очередной проверки документов о выдаче вида на жительство стало известно, что паспорт тюменки был в залоге. В июне 2018 горожанке предложили списать долг, если она заключит брак с мигрантом.