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Все из-за ремонта: В Тюмени суд расторгнул брак 43-летней женщины и мигранта

21 октября 2019, 10:59
Фото: 1Mi
В Тюмени суд признал брак местной жительницы и мигранта недействительным. Выяснилось, что 43-летняя женщина вышла замуж из-за ремонта в квартире.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, 43-летний мигрант из Таджикистана хотел получить разрешение на временное проживание. Для этих целей он познакомился с тюменкой и уговорил её выйти замуж. Взамен «супруга» попросила сделать ремонт в квартире.

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Фиктивность брака была установлена прокуратурой Тюменской области. В Ленинский районный суд города был подан соответствующий иск, который был полностью удовлетворён.

В конце февраля 2019 года стало известно, что 27-летняя тюменка решила выйти замуж из-за долгов. Во время очередной проверки документов о выдаче вида на жительство стало известно, что паспорт тюменки был в залоге. В июне 2018 горожанке предложили списать долг, если она заключит брак с мигрантом.

#Новости#Браки#Суды#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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