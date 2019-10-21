Тюменскую систему профориентации в школах используют в Москве и Санкт-Петербурге

Результатами данной работы являются новые возможности для детей. Они могут узнать самые востребованные профессии и получить работу в данной отрасли.
Губернатор региона отметил, что в любой схожей ситуации можно воспользоваться уже отработанной технологией. Это снизит затраты времени и сил на поиск решений. «Мы с большим удовольствием готовы делиться ими».
Между тем, ряд жителей Тюменской области не согласны с подобной оценкой «успешности».
«Научить семейственности? Какие кадры!? Всем известно, что в Тюмени все зависит от фамилии или близости к определенным фамилиям во власти!», - отмечает пользователь одного из информационных порталов.