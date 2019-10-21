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Тюменскую систему профориентации в школах используют в Москве и Санкт-Петербурге

21 октября 2019, 12:00
Фото: pixabay.com
Тюменский опыт работы с новыми кадрами используется в столице и Санкт-Петербурге. По данным АСИ, в регионе успешно работает комплексная система профориентации со школьной скамьи.
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Тюмень

Результатами данной работы являются новые возможности для детей. Они могут узнать самые востребованные профессии и получить работу в данной отрасли.

Губернатор региона отметил, что в любой схожей ситуации можно воспользоваться уже отработанной технологией. Это снизит затраты времени и сил на поиск решений. «Мы с большим удовольствием готовы делиться ими».

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Между тем, ряд жителей Тюменской области не согласны с подобной оценкой «успешности».

«Научить семейственности? Какие кадры!? Всем известно, что в Тюмени все зависит от фамилии или близости к определенным фамилиям во власти!», - отмечает пользователь одного из информационных порталов.

#Новости#Кадры#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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