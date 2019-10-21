Тюменку обворовали в православном храме

Женщина сообщала о том, что у неё похитили сотовый телефон. Полицейские установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, неизвестный, находясь в церковной лавке, похитил оставленный на столе сотовый телефон. После этого мужчина покинул храм и скрылся в неизвестном направлении. Однако тюменские оперативники установили его местонахождение. Так, 48-летний ранее судимый тюменец был задержан, а похищенный телефон изъят.