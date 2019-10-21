«Тюменец кормил стаю бродячих собак, а в один прекрасный день они его загрызли»

Глава кинологической федерации России Владимир Голубев попросил не подкармливать бродячих собак. Он сказал, что животные, которые регулярно находят еду на одном месте, закрепляются на нем и создают опасные для людей стаи. Стая начинает считать территорию своей, охраняет ее, это может привести к нападениям на человека с трагическими последствиями.
Буквально на днях в Перми стаей бродячих собак была растерзана пенсионерка. 80-летняя женщина пропала 9 октября. Следствие рассматривает версию, что в логу на улице Фрезеровщиков, стая одичавших псов растерзала пожилую женщину.
В группе «ЧС Тюмень» Вконтакте развернулась дискуссия. Часть тюменцев клеймит московского кинолога в безжалостном отношении к бродячим псам, другие его поддерживают. «Специалист сказал, но народ всегда умнее, я считаю жалко тебе бездомное животное бери к себе домой, лечи, корми, ухаживай и выгуливай с намордником и поводком как положено. Если нет возможности то и не нужно про жалость писать и прочее, передавайте в приюты. Бесконтрольно гуляющая собака может сделать что угодно», — говорит Игорь Жолобов.
Ему отвечает рассерженный горожанин (ка) Tote Licht: «Это работает, но не всегда приюты готовы принять ввиду своей переполненности. И что делать? Смотреть, как они умирают от голода, но следовать совету кинолога?»
И начинает приводить примеры того, что на него (ее) за более чем 10 лет жизни в Тюмени ни одна собака не напала. Потому что знает, как себя вести с ними.
«Ну, а если есть дети, то уж будьте добры следить за ними. Животные вообще недолюбливают детей. Домашние собаки, конечно, более сдержанны, но бездомные их не любят. Уж родителям ли это не знать. Так что не нужно тут все валить на собак. Кто тут более разумный вид? Человек или собаки?», — продолжает Tote Licht.
Другая тюменка рассказала про случай, когда мужчина ежедневно кормил стаю бездомных собак, а в один прекрасный день они его загрызли.
«После работы вечером выносил им остатки ужина. Помимо него, из соседних дворов ещё несколько людей подкармливали эту же стаю. В общем, однажды вечером, тот самый мужчина, возвращался домой с вечеринки и эти четвероногие друзья заживо его порвали. Человека, который в течении полутора лет ежедневно кормил их. Не думаю, что они были настолько голодными. Я люблю животных, но надо понимать, что большинство бездомных собак, к сожалению, представляют опасность», рассказала Ирина Батт.
Она также считает, что было бы разумнее придумать какое-то наказание для людей, которые выбрасывают животных на улицу. Возможно, бездомных стало бы меньше
С ее мнением согласна и Светлана Краснова: «Жили собаки у нас во дворе 7-8 лет у мусорки. Добрые граждане помогли им даже подкоп под гараж утеплить. Обитало там 4-6 собак постоянно. Их никто не трогал, щенки были даже. Потом их стерилизовали и жили взрослые собаки только. Но в один прекрасный момент собаки, видимо, посчитали, что все хватит, они там хозяева. Мама моя шла с годовалым ребёнком в коляске. Они на неё накинулись. Спустя несколько дней мама провожала старшего сына в школу с младшим, снова накинулись».
По словам Светланы, другого выхода со двора не было и проходить надо было только мимо них, только мимо них. Последней каплей стало, когда дети гуляя с мамой, ушли на метра два вперёд, а собаки подбежали и стали злобно лаять.
«Все на моих глазах происходило, дети шли, общались друг с другом. Никто никого не трогал, палок в руках не было. Собак они вообще не видели, это для тех кто начнёт писать, мол, сами спровоцировали или следите за детьми. Одна пыталась за штаны ухватить. Кинула коляску подруге и побежала к детям. Вызвала службы, вопрос решился», — продолжает Светлана.
Были заявления не только в службу отлова, но и участковому. Много критики выслушала женщин в свой адрес от добрых, добросердечных жителей.
Жительница Тюмени недоумевает: получается для собакофилов дети вторичны, а собаки первичны.
«Наш город» неоднократно писал о нападениях бродячих собак на людей и их агрессивном поведении в отношении горожан.