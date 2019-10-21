«Тюменец кормил стаю бродячих собак, а в один прекрасный день они его загрызли»

С ее мнением согласна и Светлана Краснова: «Жили собаки у нас во дворе 7-8 лет у мусорки. Добрые граждане помогли им даже подкоп под гараж утеплить. Обитало там 4-6 собак постоянно. Их никто не трогал, щенки были даже. Потом их стерилизовали и жили взрослые собаки только. Но в один прекрасный момент собаки, видимо, посчитали, что все хватит, они там хозяева. Мама моя шла с годовалым ребёнком в коляске. Они на неё накинулись. Спустя несколько дней мама провожала старшего сына в школу с младшим, снова накинулись».