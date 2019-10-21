Губернатор ЯНАО запретил иметь вклады в зарубежных банках, но не всем

«Нормы федерального закона уже несколько лет на всех нас распространяются. Считаю, что права человека здесь не ущемляются. Есть социальный запрос на то, что многие чиновники говорят о патриотизме, а все свои деньги выводят за рубеж. Покупают там недвижимость, открывают там новые счета в банках, поэтому нужно быть последовательным в своих действиях. Все, кто переходят на государственную службу, должны понимать, что зарубежные счета и недвижимость могут стать в какой-то момент на них механизмом воздействия»депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.