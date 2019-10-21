Губернатор ЯНАО запретил иметь вклады в зарубежных банках, но не всем

Услугами иностранных банков запрещается пользоваться государственным служащим, которые относятся к высшей и главной группе руководящего состава. В их число входят чиновники, входящие в аппарат губернатора, его заместители, директора департаментов и прочие. «Запрещается «открывать или иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ» говорится в постановлении.
С другой стороны Федеральный закон № 431-ФЗ, дополненный подпунктом «и», вступивший в силу 1.01.2015 года, запрещает лицам, замещающим должности «государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации» открывать и иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.
«Вообще действующим законодательством некоторым категориям лиц запрещено иметь счета в иностранных банках, уже с 2013 года. На мой взгляд здесь нельзя говорить о прямом нарушении прав человека, так как ограничения накладываются на должности. Делается это с целью противодействия коррупции. И вполне оправдано в современных реалиях», — прокомментировала Эльза Нисанбекова, юрист правозащиты Открытки.
«Нормы федерального закона уже несколько лет на всех нас распространяются. Считаю, что права человека здесь не ущемляются. Есть социальный запрос на то, что многие чиновники говорят о патриотизме, а все свои деньги выводят за рубеж. Покупают там недвижимость, открывают там новые счета в банках, поэтому нужно быть последовательным в своих действиях. Все, кто переходят на государственную службу, должны понимать, что зарубежные счета и недвижимость могут стать в какой-то момент на них механизмом воздействия»депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.