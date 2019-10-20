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Топ-3 Тюмени: закрытие завода, строительство дороги и отставка главврач «Медгорода»

20 октября 2019, 07:07
Фото: Cam72.su
В Тюменской области закрывается нефтесервисный завод известной международной компании. Также в планах областного правительства продолжить строительство улицы Мельникайте до Червишевского тракта. Скандалом недели стала отставка главврача «Медгорода».
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Тюмень

Одним налогоплательщиком меньше

Ещё в конце августа появилось сообщение о закрытии завода холдинга DMC Global в Нижнетавдинском районе.

Но в местной повестке сообщение о закрытии завода «ДинаЭнеджетикс» стало известно недавно. Из заявления иностранного холдинга следует, что причиной закрытия стала низкая эффективность предприятия.

В Тюменской области закрывается завод с инвестициями 720 млн рублей
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Завод будет закрыт до конца января 2020 года. Из-за закрытия бюджет района недополучит 8 млн рублей.

Планы на строительство новых дорог

Еще одной читаемой новостью на уходящей неделе стало известие о планах Главного управления строительства Тюменской области продлить улицу Мельникайте до Червишевского тракта.

ГУС: Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Червишевского тракта
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По словам руководителя ГУС региона, «речь идет о пробивке улицы Мельникайте до улицы Червишевский тракт». Дорожники рассматривают возможность строительства новых дорог без возведения развязки.

А в 2020 году начнётся проектирование второго транспортного кольца. На первом этапе может быть построено до 30 км трассы.

Кроме того, общественники уже озабочены новым строительством развязки на Мельникайте-Дружбы.

Странное увольнение

Скандалом недели стало известие об увольнении с поста главврача «Медгорода» Кудрякова. Но информационное пространство порвала новость, что вместо главврача Кудряков получил должность директора учреждения, то есть его повысили.

В «Медицинском городе» должность Кудрякова занял другой
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После непродолжительного молчания департамента здравоохранения выяснилось, что Кудрякова все же уволили, и он занимал место директора несколько дней, для передачи дел.

Исполняющим обязанности директора была назначена Елена Неверова, о чем она лично подтвердила журналисту нашего издания.

#Аналитика#Департамент здравоохранения ТО#Департамент здравоохранения#Завод#Нижняя Тавда#Тюменская область#Дороги#Андрей Кудряков#Тюмень#Аналитические материалы#Юрий Норицын
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