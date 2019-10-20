Топ-3 Тюмени: закрытие завода, строительство дороги и отставка главврач «Медгорода»

Одним налогоплательщиком меньше
Ещё в конце августа появилось сообщение о закрытии завода холдинга DMC Global в Нижнетавдинском районе.
Но в местной повестке сообщение о закрытии завода «ДинаЭнеджетикс» стало известно недавно. Из заявления иностранного холдинга следует, что причиной закрытия стала низкая эффективность предприятия.
Завод будет закрыт до конца января 2020 года. Из-за закрытия бюджет района недополучит 8 млн рублей.
Планы на строительство новых дорог
Еще одной читаемой новостью на уходящей неделе стало известие о планах Главного управления строительства Тюменской области продлить улицу Мельникайте до Червишевского тракта.
По словам руководителя ГУС региона, «речь идет о пробивке улицы Мельникайте до улицы Червишевский тракт». Дорожники рассматривают возможность строительства новых дорог без возведения развязки.
А в 2020 году начнётся проектирование второго транспортного кольца. На первом этапе может быть построено до 30 км трассы.
Кроме того, общественники уже озабочены новым строительством развязки на Мельникайте-Дружбы.
Странное увольнение
Скандалом недели стало известие об увольнении с поста главврача «Медгорода» Кудрякова. Но информационное пространство порвала новость, что вместо главврача Кудряков получил должность директора учреждения, то есть его повысили.
После непродолжительного молчания департамента здравоохранения выяснилось, что Кудрякова все же уволили, и он занимал место директора несколько дней, для передачи дел.
Исполняющим обязанности директора была назначена Елена Неверова, о чем она лично подтвердила журналисту нашего издания.