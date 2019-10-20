Пять лет колонии грозит тюменке за кражу денег у собственного отца.

За кражу денег у собственного отца задержана 32-летняя тюменка. Как стало известно, житель поселка Боровский, 92-летний мужчина, заявил о пропаже 37 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась внучка потерпевшего.
Накануне женщина приехала с детьми в гости к дедушке, с собой она прихватила бутылку водки. Родственники вместе выпивали, а когда пенсионер отлучился, внучка нашла деньги в шкафу среди одежды. Всю найденную сумму родственница решила оставить себе.
Позднее задержанная призналась в содеянном, она знала, в каких числах у дедушки приходит пенсия, поэтому и решила навестить пенсионера. Все похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.