Пять лет колонии грозит тюменке за кражу денег у собственного отца.

Накануне женщина приехала с детьми в гости к дедушке, с собой она прихватила бутылку водки. Родственники вместе выпивали, а когда пенсионер отлучился, внучка нашла деньги в шкафу среди одежды. Всю найденную сумму родственница решила оставить себе.