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Пять лет колонии грозит тюменке за кражу денег у собственного отца

20 октября 2019, 04:44
Фото: pixabay.com
Пять лет колонии грозит тюменке за кражу денег у собственного отца.
Полицейские задержали тюменку, которая подозревается в краже денег у собственного отца.
Сюжет
Тюмень

За кражу денег у собственного отца задержана 32-летняя тюменка. Как стало известно, житель поселка Боровский, 92-летний мужчина, заявил о пропаже 37 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую, ей оказалась внучка потерпевшего.

Накануне женщина приехала с детьми в гости к дедушке, с собой она прихватила бутылку водки. Родственники вместе выпивали, а когда пенсионер отлучился, внучка нашла деньги в шкафу среди одежды. Всю найденную сумму родственница решила оставить себе.

Позднее задержанная призналась в содеянном, она знала, в каких числах у дедушки приходит пенсия, поэтому и решила навестить пенсионера. Все похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Происшествия#Кража#Тюмень#Виктория Ахремчук
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