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В пригороде Тюмени закончат ремонт дорог и тротуаров

19 октября 2019, 10:05
Фото: Наш город / 1Mi
В пригороде Тюмени закончат ремонт дорог и тротуаров
В Тюменском районе завершен ремонт автомобильных дорог и тротуаров.
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Тюмень

В Тюменском районе закончили ремонт дорог и тротуаров. Дорожники отремонтировали автомагистрали на улицах в Винзилях, Каменке, Каскаре, Мальково, Онохино, Московском и Червишевском муниципальных образованиях.

По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт на 179 улицах в 22 муниципальных образованиях Тюменского района. Работы также велись в Боровском, Богандинском, Успенке и в деревнях Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина и Зырянка.

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Больше всего времени и ресурсов выделили на реставрацию бульвара Центральный в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. Дорожники уложили два километра дороги из асфальта, сделали тротуары, ливневки и подъезды к домам.

В поселке Винзили в мкр Молодежный построили дороги на участке под ИЖС. Начались первые работы по строительству дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина. По словам замглавы Тюменского района Сергея Гейнца, реставрация дорог на участках, которые выделены по ИЖС многодетным семьям, является приоритетной.

#Новости#Общество#Органы местного самоуправления#ИЖС#Дороги#Тюмень#Рузиля Райтер
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