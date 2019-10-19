В пригороде Тюмени закончат ремонт дорог и тротуаров

В Тюменском районе закончили ремонт дорог и тротуаров. Дорожники отремонтировали автомагистрали на улицах в Винзилях, Каменке, Каскаре, Мальково, Онохино, Московском и Червишевском муниципальных образованиях.
По проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланирован ремонт на 179 улицах в 22 муниципальных образованиях Тюменского района. Работы также велись в Боровском, Богандинском, Успенке и в деревнях Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина и Зырянка.
Больше всего времени и ресурсов выделили на реставрацию бульвара Центральный в микрорайоне Молодежный деревни Ушакова. Дорожники уложили два километра дороги из асфальта, сделали тротуары, ливневки и подъезды к домам.
В поселке Винзили в мкр Молодежный построили дороги на участке под ИЖС. Начались первые работы по строительству дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина. По словам замглавы Тюменского района Сергея Гейнца, реставрация дорог на участках, которые выделены по ИЖС многодетным семьям, является приоритетной.