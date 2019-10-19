В пригороде Тюмени закончат ремонт дорог и тротуаров

В поселке Винзили в мкр Молодежный построили дороги на участке под ИЖС. Начались первые работы по строительству дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина. По словам замглавы Тюменского района Сергея Гейнца, реставрация дорог на участках, которые выделены по ИЖС многодетным семьям, является приоритетной.