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Тюменцам расскажут о культуре потребления и свозят на мусосортировочный завод

19 октября 2019, 05:25
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменцам расскажут о культуре потребления.
Сегодня в Тюмени проходит первый городской фестиваль экологичного образа жизни Zerowastefesttyumen.
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Тюмень

Сегодня впервые в Тюмени проходит городской фестиваль экологичного образа жизни Zerowastefesttyumen. Главная цель проекта привить тюменцам культуру потребления товаров. Федеральные спикеры расскажут о стиле жизни «Ноль отходов», переработке органики и устойчивых эко-трендах.

Как комментирует один из организаторов фестиваля Кристина Шелемеха: «Маркетологи подменяют понятие «Эко» понятием «ЗОЖ», убеждая людей, что для спасения планеты достаточно быть правильным потребителем: покупать правильную еду, правильно тренироваться, ходить на правильные косметологические процедуры, в то время как экологичный образ жизни основан на таких принципах как «откажись», «сократи потребление», «используй повторно», «перерабатывай» и «компостируй».

На ярмарке тюменские производители будут продавать продукцию без упаковки и в оборотной таре. Или можно взять свою тару, товар продается по весу. Вся продукция с пометкой «вегетарианская» или «веганская».

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В детскую зону фестиваля можно принести старые игрушки и выбрать новые. Во время лекций и мастер-классов детьми займутся бэби-ситтеры.

Масштаб фестиваля рассчитан на аудиторию до тысячи человек. Вход на фестиваль свободный с 11.00 до 20.00.

#Новости#Общество#Товары#Ярмарка#Потребители#Экология#Тюмень#Рузиля Райтер
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