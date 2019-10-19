Тюменцам расскажут о культуре потребления и свозят на мусосортировочный завод

Как комментирует один из организаторов фестиваля Кристина Шелемеха: «Маркетологи подменяют понятие «Эко» понятием «ЗОЖ», убеждая людей, что для спасения планеты достаточно быть правильным потребителем: покупать правильную еду, правильно тренироваться, ходить на правильные косметологические процедуры, в то время как экологичный образ жизни основан на таких принципах как «откажись», «сократи потребление», «используй повторно», «перерабатывай» и «компостируй».