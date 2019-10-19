Тюменцам расскажут о культуре потребления и свозят на мусосортировочный завод

Сегодня впервые в Тюмени проходит городской фестиваль экологичного образа жизни Zerowastefesttyumen. Главная цель проекта привить тюменцам культуру потребления товаров. Федеральные спикеры расскажут о стиле жизни «Ноль отходов», переработке органики и устойчивых эко-трендах.
Как комментирует один из организаторов фестиваля Кристина Шелемеха: «Маркетологи подменяют понятие «Эко» понятием «ЗОЖ», убеждая людей, что для спасения планеты достаточно быть правильным потребителем: покупать правильную еду, правильно тренироваться, ходить на правильные косметологические процедуры, в то время как экологичный образ жизни основан на таких принципах как «откажись», «сократи потребление», «используй повторно», «перерабатывай» и «компостируй».
На ярмарке тюменские производители будут продавать продукцию без упаковки и в оборотной таре. Или можно взять свою тару, товар продается по весу. Вся продукция с пометкой «вегетарианская» или «веганская».
В детскую зону фестиваля можно принести старые игрушки и выбрать новые. Во время лекций и мастер-классов детьми займутся бэби-ситтеры.
Масштаб фестиваля рассчитан на аудиторию до тысячи человек. Вход на фестиваль свободный с 11.00 до 20.00.