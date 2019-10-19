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Передвижные камеры будут устанавливать на дорогах по новой методике в следующем году

19 октября 2019, 03:00
Фото: pixabay.com
Минтранс рассказал о новых правилах установки передвижных камер. «Треноги» будут обозначаться соответствующими знаками за 50 метров в городах.

Стационарные камеры будут рассчитывать среднюю скорость транспортных средств. На загородных трассах они будут обозначаться знаками за 150 метров. За несоблюдение указанных стандартов региональные власти будут наказываться. Между тем размер санкций не определен.

На данный момент предупреждающие знаки ставятся в обязательном порядке в Московской области. Мобильные камеры должны применяться в качестве временной меры снижения аварийности на дорогах.

Изменения в законодательство по работе передвижных камер будут рассмотрены в конце года в региональных администрациях. Эксперты считают, что новый порядок размещения «треног» заработает в 2020 году.

#Новости#ГИБДД#Камеры видеонаблюдения#Александр Мязин#Общество
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