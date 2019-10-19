«Леруа Мерлен» в Бурятии: чиновники ставят препоны французскому инвестору

История длится почти два года, когда Цыденов стал новым главой Бурятской Республики, а компания «Леруа Мерлен» изъявила желание реализовать на территории региона инвестиционный проект. Было обещано 300 рабочих мест, огромный строительный магазин, в котором местные строители получали надежного легального поставщика материалов.
Когда участок под гипермаркет был найден, а расположенные и мешающие строительству ветхие сооружения семьи Кузьминых выкуплены за достойную компенсацию в 25 млн рублей, у местного управления Росимущества нашлись доводы не одобрить сделку. Причины совершенно надуманные, Цыденов пытался урегулировать вопрос на своем уровне, но получал жесткую отписку, что «в Росимуществе лучше знают, как вести дела с иностранными партнерами».
Вмешательство в 2019 году полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева расставило точки над i: сделка была одобрена, казалось, проблем нет. Но неожиданно у участка и дома, которые с 2001 года принадлежали Кузьминым, “нарисовался” новый собственник. Он представил в суд свои справки о праве на недвижимость и потребовал компенсации от инвестора.
Теперь задача следователей — определить, каким образом у аварийного дома и расположенного под ним клочка земли появился новый хозяин уже после того, как этот объект был выкуплен в рамках инвестпроекта. Возможно, ответ знает глава местного управления Росреестра Ирина Шаргаева, не зря ведь она руководит этой конторой уже десять лет.
По сведениям vostokmedia.com, автором иска стал Александр Панчуков. Уже два года этот подозрительный субъект пытается помешать иностранному инвестору в Бурятии: он убеждал Кузьминых не продавать дом, пытался воздействовать на них угрозами. Теперь благодаря его иску дело встало: уже почти подписанные документы, подготовленные по всем нормам закона, перепроверяют следователи, суд запретил сделку.
Стоит ли говорить, что это дело — лишь одна из иллюстраций инвестиционного климата в Республике Бурятия. С одной стороны региональная власть в лице главы всячески поддерживает бизнес-идеи, а представитель президента помогает его реализации, с другой — местные чиновники, которые не помогают, а только мешают. Наверное, пытаются удовлетворить свои корыстные интересы, а может, действуют по указке местных «авторитетов» строительного бизнеса.
Управление Росреестра по Республике Бурятия прислало ответ на публикацию, общий смысл которого можно выразить словами «мы здесь ни при чем».
В частности, в ответе утверждается, что Верховный суд действительно отменил вынесенное в 2010 году решение о законности регистрации права собственности Кузьминых на злополучный дом. Но отмена произошла не потому, что объявился какой-то «новый жилец», а из-за иска в суд людей, которые были прописаны в доме раньше. При этом в процессе не участвовал Росреестр, сотрудникам ведомства не присылали никаких вопросов, которые могли разъяснить ситуацию со спорным объектом. Также подчеркивается, что самостоятельно никаких проверок ведомство не проводит — только по запросу. А информация о прописке граждан лежит вне зоны компетенции Росреестра.
«Можно сказать, что Управление не препятствовало строительству гипермаркета «Леруа Мерлен» и развитию инвестклимата в целом» — написано в ответе.