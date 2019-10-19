«Леруа Мерлен» в Бурятии: чиновники ставят препоны французскому инвестору

В частности, в ответе утверждается, что Верховный суд действительно отменил вынесенное в 2010 году решение о законности регистрации права собственности Кузьминых на злополучный дом. Но отмена произошла не потому, что объявился какой-то «новый жилец», а из-за иска в суд людей, которые были прописаны в доме раньше. При этом в процессе не участвовал Росреестр, сотрудникам ведомства не присылали никаких вопросов, которые могли разъяснить ситуацию со спорным объектом. Также подчеркивается, что самостоятельно никаких проверок ведомство не проводит — только по запросу. А информация о прописке граждан лежит вне зоны компетенции Росреестра.