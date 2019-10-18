У крупного дорожного строителя Тюмени выявлены долги по зарплате на 5 млн рублей

АО «Мехстрой» - это организация, которая занимается строительством зданий, возведением дорог и добычей песка. В 2018 году на предприятии численность сотрудников составила 220 человек. Выручка компании за год увеличилась почти на 10% до 584 млн рублей. Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, на данный момент все долги выплачены.