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У крупного дорожного строителя Тюмени выявлены долги по зарплате на 5 млн рублей

18 октября 2019, 11:05
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюмени обвиняет АО «Мехстрой» в невыплате зарплаты рабочим за август. Сумма задолженности – 5 млн рублей.
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Тюмень

Деньги не получили 130 сотрудников организации. Возбуждено дело по статье 5.27 КоАП РФ, а руководитель фирмы получил представление от прокуроров.

АО «Мехстрой» - это организация, которая занимается строительством зданий, возведением дорог и добычей песка. В 2018 году на предприятии численность сотрудников составила 220 человек. Выручка компании за год увеличилась почти на 10% до 584 млн рублей. Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, на данный момент все долги выплачены.

Ранее была выявлена задолженность завода ПК «Молоко» перед своими сотрудниками в размере 15 млн рублей. Уже три месяца часть из них получает на руки «авансы». Часть долга в размере 4 млн рублей удалось погасить в октябре. Ситуация на контроле прокуратуры Тюменской области.

#Новости#Зарплата#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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