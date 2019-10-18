Тюменцы не довольны местными работодателями

Как отмечают в городской администрации, если в официальные органы поступила жалоба хотя бы от одного работника о задержке зарплаты, специалисты незамедлительно будут изучать финансово-экономическое состояние такого предприятия, выяснять причины задолженности по всем сотрудникам. На основании проверки к работодателю в зависимости от нарушений будут применены меры прокурорского реагирования.