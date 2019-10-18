Тюменцы не довольны местными работодателями

Тюменские работодатели систематически нарушают трудовые права своих работников. О фактах нарушения законодательства горожане рассказали на приеме граждан в тюменской администрации.
Большинство обратившихся жителей областной столицы пожаловались на невыплату зарплаты, необоснованное увольнение и нарушения при заключении трудовых договоров. Список нарушителей трудового законодательства пополнили клининговая и управляющая компании, а также одно кафе.
Как отмечают в городской администрации, если в официальные органы поступила жалоба хотя бы от одного работника о задержке зарплаты, специалисты незамедлительно будут изучать финансово-экономическое состояние такого предприятия, выяснять причины задолженности по всем сотрудникам. На основании проверки к работодателю в зависимости от нарушений будут применены меры прокурорского реагирования.