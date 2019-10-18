Спасатели вызволили из запертой квартиры пожилую тюменку.

В квартире многоэтажного дома по улице Энергетиков полицейские обнаружили пожилую женщину, которая несколько дней не выходила на связь с соседями. Из ее квартиры не было слышно звуков. Жители дома вызвали полицию, а также спасателей после того, как пенсионерка постучала из своей квартиры и попросила о помощи.