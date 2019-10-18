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Спасатели вызволили из запертой квартиры пожилую тюменку

18 октября 2019, 09:21
Фото: Наш город / 1Mi
Спасатели вызволили из запертой квартиры пожилую тюменку.
В дежурную часть обратились соседи жительницы многоэтажного дома по улице Энергетиков и рассказали, что пенсионерке нужна помощь.

В квартире многоэтажного дома по улице Энергетиков полицейские обнаружили пожилую женщину, которая несколько дней не выходила на связь с соседями. Из ее квартиры не было слышно звуков. Жители дома вызвали полицию, а также спасателей после того, как пенсионерка постучала из своей квартиры и попросила о помощи.

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Оказалось, что женщина пробыла взаперти несколько дней без еды, воды и помощи. Тем не менее, женщина была еще в сознании, а вот её сожитель был найден мертвым. Его тело обнаружили в одной из комнат. Обстоятельства произошедшего выясняются.

#Новости#Пенсионеры#Общество#Происшествия#Спасатели#Тюмень#Виктория Ахремчук
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