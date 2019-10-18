Реконструкция ВПП в тюменском аэропорту «Рощино» обойдется в 2,5 млрд рублей

В Главном управлении строительства Тюменской области также рассказали, что после завершения всех необходимых работ аэропорт повысит пропускную способность на 25%. Кроме этого, реконструкция поможет снизить количество уходов самолетов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях, которые в последнее время часто наблюдаются в Тюмени.