Реконструкция ВПП в тюменском аэропорту «Рощино» обойдется в 2,5 млрд рублей

Помимо этого в «Рощино» запланировала реконструкция объектов электроснабжения и метеорологического оборудования и другие работы. Проект по реконструкции тюменского аэропорта одобрила Главгосэкспертиза. На эти цели планируют потратить 2,5 млрд рублей.
В Главном управлении строительства Тюменской области также рассказали, что после завершения всех необходимых работ аэропорт повысит пропускную способность на 25%. Кроме этого, реконструкция поможет снизить количество уходов самолетов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях, которые в последнее время часто наблюдаются в Тюмени.
Ранее самолеты, которые должны были приземлиться в Тюмени перенаправлялись из-за утренних туманов в Екатеринбург и другие ближайшие аэропорты.