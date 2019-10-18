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Реконструкция ВПП в тюменском аэропорту «Рощино» обойдется в 2,5 млрд рублей

18 октября 2019, 04:22
Фото: 1Mi
В ближайшее время в тюменском аэропорту «Рощино» обновят рулежные дорожки, водосточно-дренажные сети, установят новые системы светосигнального оборудования.
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Тюмень

Помимо этого в «Рощино» запланировала реконструкция объектов электроснабжения и метеорологического оборудования и другие работы. Проект по реконструкции тюменского аэропорта одобрила Главгосэкспертиза. На эти цели планируют потратить 2,5 млрд рублей.

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В Главном управлении строительства Тюменской области также рассказали, что после завершения всех необходимых работ аэропорт повысит пропускную способность на 25%. Кроме этого, реконструкция поможет снизить количество уходов самолетов на запасной аэродром при неблагоприятных погодных условиях, которые в последнее время часто наблюдаются в Тюмени.

Ранее самолеты, которые должны были приземлиться в Тюмени перенаправлялись из-за утренних туманов в Екатеринбург и другие ближайшие аэропорты.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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