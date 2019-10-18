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Более 200 оборонных предприятий РФ не справляются с долгами

18 октября 2019, 02:00
Фото: 1Mi
Российские оборонные предприятия должны своим кредиторам почти 2 трлн рублей. В настоящее время основной портфель займов ОПК передан в Промсвязьбанк.

Реструктуризации уже сейчас требуют 700 млрд рублей кредитов. Эти долги накапливались много лет. Предприятия могут их частично обслуживать, но возможно никогда не погасят.

Официально просрочены около 1% подобных кредитов, но долговая нагрузка приближается к 5,2 EBIT. Этот показатель постепенно становится критическим для отрасли. В 2018 году ОПК получили выручку в размере 4,8 трлн, из них 21% - гражданская продукция.

Из 1319 оборонных заводов около 280 могут быть закрыты из-за долгов. Основные кредиторы предприятий - Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ. Рассматривается вопрос о кредитных каникулах и частичное списание долгов.

На данный момент перед отраслью стоит задача нарастить долю гражданской продукции с 21% в 2018 г. до 30%.

#Новости#Завод#Долги#Александр Мязин#Экономика
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