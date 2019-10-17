В регионе шестерых человек привлекли к ответственности за уклонение от службы в армии

Что же касается причин, то одна из них миграция. Молодые люди уезжают учиться в другой регион и забывают поставить военкомат в известность об этом. Александр Моторин Также рассказал об интересном случае, когда тюменца объявили в розыск за уклонение от армии, а позже выяснилось, что молодой человек был призван в войска в другом субъекте РФ и даже уже успел отслужить и вернуться домой.