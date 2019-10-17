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В регионе шестерых человек привлекли к ответственности за уклонение от службы в армии

17 октября 2019, 03:21
Фото: 1Mi
Уклонение от службы в армии
В тюменском военкомате обсудили уклонистов от армии и причины, по которым молодые люди не идут на службу.
Сюжет
Тюмень

По словам военкома Тюменской области Александра Моторина, в этом году весной в регионе в розыске находилось более 1,7 тыс. молодых людей призывного возраста, 800 уклонистов удалось найти, шестерых привлекли к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии.

Что же касается причин, то одна из них миграция. Молодые люди уезжают учиться в другой регион и забывают поставить военкомат в известность об этом. Александр Моторин Также рассказал об интересном случае, когда тюменца объявили в розыск за уклонение от армии, а позже выяснилось, что молодой человек был призван в войска в другом субъекте РФ и даже уже успел отслужить и вернуться домой.

В ближайшее время Министерство обороны России планирует ужесточить требования к призывникам, а также повысить штрафы за уклонение от службы от армии, добавил Александр Моторин.

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#Новости#Тюменская область#Уклонение от армии#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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