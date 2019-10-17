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У тюменского таксиста забрали машину за долги прошлого владельца авто

17 октября 2019, 04:06
Фото: 1Mi
Рейд по должникам
В Тюмени прошел рейд «Таксист – должник», его совместно провели судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции.
Сюжет
Тюмень

Инспекторы ГИБДД останавливали машины, а судебные приставы проверяли автомобиль и владельца на наличие неоплаченных долгов. За один день рейда проверили около 90 тюменцев.

У одного из автомобилистов забрали машину, так как он не успел переоформить транспортное средство на себя после покупки и оно числилось за прежним владельцем, у которого накопился долг 50 тыс. рублей. Таксисту пришлось забрать свои вещи и отправиться домой пешком.

Еще одна машина оказалась в залоге у банка, а таксист не платил по счетам уже долгое время. Сумма задолженности превысила 300 тыс. рублей.

Чаще всего, по информации УФССП России по Тюменской области, тюменцы не платят по долгам за квартиру, штрафы за нарушение правил дорожного движения и по кредитам.

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#Новости#Тюменская область#Должники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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