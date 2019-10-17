У тюменского таксиста забрали машину за долги прошлого владельца авто

У одного из автомобилистов забрали машину, так как он не успел переоформить транспортное средство на себя после покупки и оно числилось за прежним владельцем, у которого накопился долг 50 тыс. рублей. Таксисту пришлось забрать свои вещи и отправиться домой пешком.