Тюменцы из Ново-Патрушево выступили с претензиями к застройщику. ТДСК ответил

Отмечается, что во время строительства домов новоселам обещали возвести новую школу. Но в настоящее время сроки её ввода в эксплуатацию не называются. Некоторые местные жители говорят, что школа появится только в 2023 году.
Представители ТДСК отмечают, что по улице Бориса Житкова, 1 работает МОУ № 65. Детей доставляют специальным транспортом. В настоящее время готовится проект школы на 1200 ребят в «Ново-Патрушево».
В 2018 году здесь открыли самые большие ясли в городе - «Три богатыря». Однако для местных жителей здесь мест нет. Между тем сюда возят ребят из других районов города. Данное учреждение считается престижным.
В ТДСК отметили, что скоро в «Ново-Патрушево» начнётся строительство шести детских садов. Тендеры прошли летом текущего года.
С 2020 по 2025 год на данной территории планируются дорожные работы по улицам Александра Митинского и Монтажников. Это должно снизить пробки. В ТДСК отметили, что стараются заранее предусмотреть все нюансы будущих застроек, принимая во внимание опыт прошлых лет. Недавно в этом районе открылся бульвар «Сказочный» в качестве культурного места для местных жителей, сообщает megatyumen.ru.