Тюменцы из Ново-Патрушево выступили с претензиями к застройщику. ТДСК ответил

С 2020 по 2025 год на данной территории планируются дорожные работы по улицам Александра Митинского и Монтажников. Это должно снизить пробки. В ТДСК отметили, что стараются заранее предусмотреть все нюансы будущих застроек, принимая во внимание опыт прошлых лет. Недавно в этом районе открылся бульвар «Сказочный» в качестве культурного места для местных жителей, сообщает megatyumen.ru.