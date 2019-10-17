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Тюменцы из Ново-Патрушево выступили с претензиями к застройщику. ТДСК ответил

17 октября 2019, 11:56
Фото: Официальный сайт ТДСК
Тюменцы, живущие в «Ново-Патрушево», рассказали о проблемах в новой части города. Ситуацию прокомментировал ТДСК.
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Тюмень

Отмечается, что во время строительства домов новоселам обещали возвести новую школу. Но в настоящее время сроки её ввода в эксплуатацию не называются. Некоторые местные жители говорят, что школа появится только в 2023 году.

Представители ТДСК отмечают, что по улице Бориса Житкова, 1 работает МОУ № 65. Детей доставляют специальным транспортом. В настоящее время готовится проект школы на 1200 ребят в «Ново-Патрушево».

В 2018 году здесь открыли самые большие ясли в городе - «Три богатыря». Однако для местных жителей здесь мест нет. Между тем сюда возят ребят из других районов города. Данное учреждение считается престижным.

В ТДСК отметили, что скоро в «Ново-Патрушево» начнётся строительство шести детских садов. Тендеры прошли летом текущего года.

С 2020 по 2025 год на данной территории планируются дорожные работы по улицам Александра Митинского и Монтажников. Это должно снизить пробки. В ТДСК отметили, что стараются заранее предусмотреть все нюансы будущих застроек, принимая во внимание опыт прошлых лет. Недавно в этом районе открылся бульвар «Сказочный» в качестве культурного места для местных жителей, сообщает megatyumen.ru.

#Новости#Застройка#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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