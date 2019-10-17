Тамара Казанцева: Разбираться надо, чтобы не всех подряд казнили

Не все тюменские политики согласны с инициативой Сергея Миронова о частичной отмене маратория на смертную казнь.
«Даже пожизненное заключение — это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость», — сказал накануне Миронов.
Однако, страны, продолжающие применять смертную казнь, находятся в абсолютном меньшинстве. Например, в 2017 году смертные приговоры приводили в исполнение лишь 23 государства. В 106 странах смертная казнь отменена вообще, в нескольких десятках государств возможность такого приговора законодательно сохраняют, но на практике не применяют.
«Наш город» поинтересовался мнением тюменских политиков, как они относятся к инициативе по частичной отмене смертной казни в России.
Депутат Тюменской областной Думы от «Справедливой России» Владимир Пискайкин прокомментировал инициативу отмены маротория на смертную казнь.
«Партия этот вопрос не обсуждала, но, очевидно, он вызван эмоциями по поводу известных событий в г. Саратове, связанными с убийством девочки. Напомню, что Россия — член Совета Европы, а одним из условий было введение моратория на смертную казнь, т. е. отказ от этого вида наказания», — ответил Владимир Пискайкин.
«Наш город» также поинтересовался у депутата, считает ли он, что введение смертной казни снизит число тяжких преступлений?
«Думаю, что могло бы снизить, если бы был честный, справедливый и быстрый суд, но это требует большой квалификации от всех участников, пока это недостижимо по разным причинам. Нужны практические изменения в разных областях жизни, чтобы условия совершения этих преступлений были сведены к минимуму, а профилактическая работа резко повышена. Но имеются трудности. Школьников надо возить на занятия, этим занимаются практически все развитые страны, они не должны ходить по темным закоулкам по несколько километров, боясь не только преступников, но и собак и т.д», — считает Владимир Пискайкин.
На вопрос о том, что практически все цивилизованные страны идут по пути гуманизации, как Европа, то почему Россия должна вернуться в Средневековье?
«В Средневековье никому возвращаться не хочется, конечно. Но вопрос стоит остро. Можно понять и родственников жертвы. В США тоже есть смертная казнь, это же не значит, что штаты возвратились в Средневековье. Менталитет наших людей, зачастую, требует жестких решений. Мы же видим, что тут, что там происходят леденящие душу преступления. Надо что-то делать. Решения проблемы пока нет. Абстрактный гуманизм слабое утешение для потерпевших», — уверен депутат.
Владимир Пискайкин также считает, что инициатива его однопартийцев — это попытка успокоить общество, а реальные последствия вряд ли наступят.
«Хотя, может кое-кто и хотел бы, чтобы страна вышла из состава Совета Европы, но уверен это не в интересах страны», — убежден справедливоросс.
В свою очередь инициативу Сергея Миронова прокомментировал и представитель тюменского отделения КПРФ.
«Вообще я не слышала про такую инициативу, но может быть и надо это делать. Разбираться надо, чтобы не всех подряд казнили. У нас бывают преступления разные, есть такие за которые и смертной казни мало, когда убивают детей. Геннадию Андреевичу я доверяю, если он поддержал такое, то он просто так не будет выступать. Он человек воспитанный, интеллигентный и просто так с кондачка не будет поддерживать кого попало», — считает депутат Тюменской областной Думы от КПРФ Тамара Казанцева.
Руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной Думе Глеб Трубин против отмены моратория на смертную казнь. По его словам, такого же мнения придерживается и руководство партии вместе с Владимиром Жириновским.
«Я против отмены моратория на смертную казнь. Во-первых, мы ратифицировали международные договоры, и выход из них нам грозит определенными санкциями. Во-вторых, все законодательство, связанное с наказанием, идет в сторону гуманизма. И у нас предлагается вообще за экономические преступления не сажать, применять условные сроки, либо штрафы. Чтобы, как можно меньше людей попадало в тюрьмы. А если мы введем смертную казнь — это будет шаг в сторону от гуманизма. Люди, совершающие преступления, зная, что за них будет смертная казнь, им терять будет нечего, и они будут идти до конца, что еще больше увеличит количество жертв», — объяснил свою позицию Глеб Трубин.
Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный считает применение смертной казни мерой избыточной.
«А смерть разве является наказанием? Да нет, конечно, не нужно этого делать. У нас и так много разных наказаний, поэтому их хватит для того, чтобы остановить тех, кто нарушает закон. Я считаю эту меру избыточной. Пускай мучаются на пожизненном заключении», — прокомментировал инициативу справедливороссов Евгений Заболотный.
По информации правозащитной организации Amnesty International, к настоящему времени 140 стран отказались от смертной казни на законодательном уровне или на практике.
К примеру, уголовный кодекс Финляндии, принятый еще в 1889 году, не предусматривал применение смертной казни в мирное время. А с 1972 года она была отменена и для военного времени. Норвегия отказалась от этой меры наказания в мирное время в 1902 году, а в 1972 году — в военное. В Швеции смертная казнь не применяется с 1921 года. Сейчас высшая мера наказания отменена во всех 47 странах Совета Европы.
В России мораторий на применение смертной казни действует с апреля 1997 года, когда РФ подписала 6-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека (протокол не ратифицирован). Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году.
Смертная казнь сохраняется в 58 странах мира. В том числе, одной европейской — Республике Беларусь.
Если говорить о США, то сейчас высшая мера применяется в 29 штатах. Умерщвление приговоренного к смертной казни, предусматривают пять различных способов. Основной метод во всех регионах — смертельная инъекция. Такие способы, как электрический стул, газ, расстрел и повешение — могут использоваться только по просьбе заключенных и только на отдельных территориях, а иногда еще и только в случае вынесения приговора до определенной даты.
В Японии казнь осуществляется единственным способом — через повешение. По большей части к такой мере приговаривают тех, кто совершил массовые убийства.
В Китае существуют специальные фургоны для казней.
Наиболее массово смертная казнь применяется в Иране и Саудовской Аравии. В этом, теперь дружественном нам государстве, самый популярный вид публичного наказания — отсечение головы.