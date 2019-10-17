Тамара Казанцева: Разбираться надо, чтобы не всех подряд казнили

«Вообще я не слышала про такую инициативу, но может быть и надо это делать. Разбираться надо, чтобы не всех подряд казнили. У нас бывают преступления разные, есть такие за которые и смертной казни мало, когда убивают детей. Геннадию Андреевичу я доверяю, если он поддержал такое, то он просто так не будет выступать. Он человек воспитанный, интеллигентный и просто так с кондачка не будет поддерживать кого попало», — считает депутат Тюменской областной Думы от КПРФ Тамара Казанцева.