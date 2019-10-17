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Крупнейший в России завод «Запсибнефтехим» выпустил тестовую продукцию в Тобольске

17 октября 2019, 14:57
Фото: sibur.ru
На фото машинист гранулирования «ЗапСибНефтехима» Сергей Данченко
В Тобольске на заводе «Запсибнефтехим» получили тестовую партию гранул полиэтилена. Его полная мощность составит 2 млн тонн полимеров в год.

На данный момент это крупнейший подобный завод в стране. Его стоимость оценивается в 9 млрд долларов. Отмечается, что 17 октября «первые мешки» полиэтилена уже отправились к заказчикам. После пусконаладочных работ предприятие планирует в течение года выйти на максимальную мощность.

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Продукция «Запсибнефтехима» необходима для производства труб, автозапчастей, тары, пищевых пленок, упаковок. Отмечается, что на данный момент «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме». Основными акционерами завода являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. На его строительство было привлечено почти 2 млрд долларов фонда национального благосостояния. Завод должен окупиться в течении 10-15 лет.

#Новости#Завод#Тобольск#ЗапСибНефтехим#Александр Мязин#Экономика
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