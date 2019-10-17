Крупнейший в России завод «Запсибнефтехим» выпустил тестовую продукцию в Тобольске

Продукция «Запсибнефтехима» необходима для производства труб, автозапчастей, тары, пищевых пленок, упаковок. Отмечается, что на данный момент «Сибур» производит лишь 0,27 млн т полиэтилена на «Томскнефтехиме». Основными акционерами завода являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. На его строительство было привлечено почти 2 млрд долларов фонда национального благосостояния. Завод должен окупиться в течении 10-15 лет.