Известные бизнесмены поделятся своим опытом на Global Business Forum в Екатеринбурге

Global Business Forum – это самый масштабный в УРФО бизнес-форум для предпринимателей и управленцев. Участникам расскажут, что успешный бизнес можно построить не только в Москве, Лондоне или Дубае, но и в своём родном городе.
Деловая программа будет проходить параллельно в четырех залах:
1. Управление. Бизнес-секреты – особенности управления компанией и персоналом, секреты реализации амбициозных проектов, ошибки и провалы в ведении бизнеса.
2. Инвестиции и масштабирование – успешный опыт привлечения инвестиций, негативная сторона привлечения денег в бизнес, стратегии масштабирования бизнеса, бизнес-разборы кейсов от экспертов.
3. Успешный старт бизнеса – истории успеха от предпринимателей, возможности поддержки на старте бизнеса, автоматизация для стартующих бизнес.
4. Менторская гостиная – это отдельная зона, где спикеры проведут серию личных встреч с участниками форума. Эксперты помогут с разбором бизнеса, ответят на вопросы и поделятся личным опытом.
В этом году секретами управления бизнесом откровенно поделятся основатели крупных федеральных и международных компаний и топ-менеджеры известных брендов.
Paul Karol – основатель и генеральный директор GIBRelations, международный бизнесмен из США с 30-летним опытом ведения бизнеса с различными странами мира и опытный эксперт по ведению бизнеса в межукультурной среде.
Иван Зайченко - ресторатор, основатель ресторанов доставки еды «Сушкоф» и «Дель песто», владелец магазина «Жизньмар.
Алексей Романов - владелец и генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit в Екатеринбурге.
Михаил Тихомиров - заместитель ген. Директора «Белая дача», основатель сети кофеен Black&White.
Антон Гиренко-Коцуба - президент федерации бодибилдинга и фитнеса России по УрФО, учредитель сети фитнес-центров Powerhouse Gym.
Ярослав Кабаков – директор по стратегии АО Финам.
Олег Кивокурцев – основатель и директор по развитию компании Promobot.
Андрей Ялунин – генеральный директор Ринго.
Айше Агекян – управляющая ТЦ Мега.
Александр Давыдов – учредитель, председатель совета директоров Naumen.
И еще более 40 экспертов.
Дата: 25 октября, 10:00-18:00
Место: Екатеринбург, World Trade Center, Куйбышева, 44д
Организаторы: центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга Titansoft.
Форум проводиться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».