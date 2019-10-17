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Известные бизнесмены поделятся своим опытом на Global Business Forum в Екатеринбурге

17 октября 2019, 11:58
Фото: vk.com/globalbusinessforum
25 октября в Екатеринбурге пройдет крупнейший региональный бизнес-форум для предпринимателей и управленцев.
Сюжет
Тюмень

Global Business Forum – это самый масштабный в УРФО бизнес-форум для предпринимателей и управленцев. Участникам расскажут, что успешный бизнес можно построить не только в Москве, Лондоне или Дубае, но и в своём родном городе.

  • 54 спикера и ментора.
  • 4 зала деловой программы.
  • Зона делового общения.
Фото: vk.com/globalbusinessforum

Деловая программа будет проходить параллельно в четырех залах:

1. Управление. Бизнес-секреты – особенности управления компанией и персоналом, секреты реализации амбициозных проектов, ошибки и провалы в ведении бизнеса.

2. Инвестиции и масштабирование – успешный опыт привлечения инвестиций, негативная сторона привлечения денег в бизнес, стратегии масштабирования бизнеса, бизнес-разборы кейсов от экспертов.

3. Успешный старт бизнеса – истории успеха от предпринимателей, возможности поддержки на старте бизнеса, автоматизация для стартующих бизнес.

4. Менторская гостиная – это отдельная зона, где спикеры проведут серию личных встреч с участниками форума. Эксперты помогут с разбором бизнеса, ответят на вопросы и поделятся личным опытом.

В этом году секретами управления бизнесом откровенно поделятся основатели крупных федеральных и международных компаний и топ-менеджеры известных брендов.

Paul Karol – основатель и генеральный директор GIBRelations, международный бизнесмен из США с 30-летним опытом ведения бизнеса с различными странами мира и опытный эксперт по ведению бизнеса в межукультурной среде.

Иван Зайченко - ресторатор, основатель ресторанов доставки еды «Сушкоф» и «Дель песто», владелец магазина «Жизньмар.

Алексей Романов - владелец и генеральный директор сети фитнес-клубов Bright Fit в Екатеринбурге.

Михаил Тихомиров - заместитель ген. Директора «Белая дача», основатель сети кофеен Black&White.

Антон Гиренко-Коцуба - президент федерации бодибилдинга и фитнеса России по УрФО, учредитель сети фитнес-центров Powerhouse Gym.

Ярослав Кабаков – директор по стратегии АО Финам.

Олег Кивокурцев – основатель и директор по развитию компании Promobot.

Андрей Ялунин – генеральный директор Ринго.

Айше Агекян – управляющая ТЦ Мега.

Александр Давыдов – учредитель, председатель совета директоров Naumen.

И еще более 40 экспертов.

Фото: vk.com/globalbusinessforum

Актуальная программа и регистрация: G-B-F.ru.

Дата: 25 октября, 10:00-18:00

Место: Екатеринбург, World Trade Center, Куйбышева, 44д

Организаторы: центр событий Web2win и агентство интернет-маркетинга Titansoft.

Форум проводиться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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