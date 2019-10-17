Численность сотрудников МВД сокращается по всей стране из-за условий на службе

При этом эксперты заявляют о данных за 2018 год. Между тем данный тренд продолжился и в 2019 году.
Главными причинами ухода полицейских со службы называют пенсионную реформу и общий «развал» правоохранительной системы. Сотрудники жалуются на переработки, невыполнимые приказы начальства, снижение интереса в работе.
Эксперты уверены, что данный тренд будет продолжаться в 2019 и 2020 году. В ряде регионов (Москва, ЯНАО, ХМАО) зарплаты в МВД считаются небольшими, и сотрудники уходят в коммерческие структуры, где условия работы лучше.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области недобор сотрудников полиции составляет 6-7% от штатной численности.