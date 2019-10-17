nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Численность сотрудников МВД сокращается по всей стране из-за условий на службе

17 октября 2019, 03:00
Фото: 1Mi
кадры в полиции
Численность сотрудников МВД сокращается не только в Тюменской области, но и по всей стране. СМИ отмечают, что укомплектованность структур МВД снизилась за несколько лет с 96 до 92%.

При этом эксперты заявляют о данных за 2018 год. Между тем данный тренд продолжился и в 2019 году.

Главными причинами ухода полицейских со службы называют пенсионную реформу и общий «развал» правоохранительной системы. Сотрудники жалуются на переработки, невыполнимые приказы начальства, снижение интереса в работе.

Эксперты уверены, что данный тренд будет продолжаться в 2019 и 2020 году. В ряде регионов (Москва, ЯНАО, ХМАО) зарплаты в МВД считаются небольшими, и сотрудники уходят в коммерческие структуры, где условия работы лучше.

Тюменские предприятия стали более внимательными к здоровью своих сотрудников
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области недобор сотрудников полиции составляет 6-7% от штатной численности.

#Новости#Кадры#МВД#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25