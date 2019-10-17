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Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил предложение в 5 раз

17 октября 2019, 12:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Общий объем выпуска биржевых облигаций АО «Роснано» составил 12 миллиардов рублей. Организатором размещения ценных бумаг стал Альфа-Банк.

Первоначально объем выпуска оценивался в 5 миллиардов рублей с купонной ставкой от 8,40 до 8,65% годовых. Во время сбора заявок выяснилось, что количество частных инвесторов и компаний превысило 90. Таким образом, спрос в пять раз превысил предложение.

Как пишет inkazan.ru, конечный объем выпуска облигаций вырос до 12 миллиардов рублей благодаря высокому спросу.

«Столь высокое количество инвесторов — редкость для российского рынка облигаций, — говорит глава управления Альфа-Банка по финансовым компаниям Анна Бакулина. — Это первая совместная сделка АО «Роснано» и Альфа-Банка, и мы оцениваем результаты этого партнерства как очень удачные. Ставка в размере 7,7% стала рекордом для эмитента».

Управляющий директор по финансам управляющей компании «Роснано» Артур Галстян отмечает, что в этом году состоялся дебют компании на бирже без гарантий со стороны государства. Однако корпорация смогла привлечь достаточный объем инвесторов и даже увеличить выпуск ценных бумаг. «Наблюдаем крайне высокий спрос на облигации «Роснано». Ставка снижалась четырежды и была улучшена до рекордно низкой для нас отметки», — подчеркнул Галстян.

По мнению представителя «Роснано», это повод для оптимистичного прогноза в отношении вторичного рынка этих облигаций. Стратегия, которой следует «Роснано», подкрепленная финансовой стабильностью, находит положительный отклик в настроениях инвесторов.

Техническое размещение ценных бумаг состоится 24 октября.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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