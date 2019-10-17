Альфа-Банк: спрос на облигации «Роснано» превысил предложение в 5 раз

Управляющий директор по финансам управляющей компании «Роснано» Артур Галстян отмечает, что в этом году состоялся дебют компании на бирже без гарантий со стороны государства. Однако корпорация смогла привлечь достаточный объем инвесторов и даже увеличить выпуск ценных бумаг. «Наблюдаем крайне высокий спрос на облигации «Роснано». Ставка снижалась четырежды и была улучшена до рекордно низкой для нас отметки», — подчеркнул Галстян.