В Уссурийске появился центр помощи для людей с ограниченными возможностями

За 9 месяцев текущего года Приморское отделение Фонда потратило 130 миллионов рублей на покупку ТСР. Также ИРЦ выплатил 29,3 миллиона рублей в качестве компенсаций людям, которые ранее уже приобрели за свои деньги ТСР. К концу текущего года ФСС потратит еще почти 244 миллиона рублей на покупку технических средств реабилитации. У Фонда есть путевки на сумму 48 миллионов рублей для льготных категорий граждан. Кроме того, 18 миллионов рублей уйдут на то, чтобы обеспечить трансфер к лечебному санаторию и обратно.