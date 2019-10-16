В Уссурийске появился центр помощи для людей с ограниченными возможностями

Стоит отметить, что центры открылись при поддержке администрации Приморского края. В марте-сентябре 2019 года во владивостокский центр обратились по тому или иному вопросу 630 человек. Также за это время сотрудники организации обработали 1560 запросов. Большинство клиентов ИРЦ пользуются услугами ФСС – 26,9% от общего количества обращений (14% граждан нуждались в консультации по поводу выдачи технических средств реабилитации (ТСР), 12,3% обратились за предоставлением лечения в санатории). Второй по популярности услугой стало решение вопросов, касающихся выдачи пенсий людям с ограниченными возможностями, – 23,8%. Консультация по поводу предоставления соцуслуг нужна была 18% граждан, а 12% посетителей просили оказать им помощь в подборе ТСР, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По словам заместителя управляющего Приморским отделением ФСС Екатерины Беспаловой, с тех пор, как первый ресурсный центр открылся во Владивостоке, сотрудники Фонда регулярно консультируют посетителей по поводу услуг для людей с физическими ограничениями. Также специалисты ФСС помогают гражданам заполнять заявления на портале госуслуг, который находится по адресу www.gosuslugi.ru.
За 9 месяцев текущего года Приморское отделение Фонда потратило 130 миллионов рублей на покупку ТСР. Также ИРЦ выплатил 29,3 миллиона рублей в качестве компенсаций людям, которые ранее уже приобрели за свои деньги ТСР. К концу текущего года ФСС потратит еще почти 244 миллиона рублей на покупку технических средств реабилитации. У Фонда есть путевки на сумму 48 миллионов рублей для льготных категорий граждан. Кроме того, 18 миллионов рублей уйдут на то, чтобы обеспечить трансфер к лечебному санаторию и обратно.