Тюменского гея после обследования освободили от службы в армии

«В любом случае каждый призывник проходит психиатра и психолога, проходит тесты. Таких людей практически нет. И по каждому из них принимается индивидуальное решение, обычно в пользу призывника. То есть его не призывают. На восемь тысяч обследованных в весенний призыв был только один», — пояснил Александр Филимонов.