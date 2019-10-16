Тюменского гея после обследования освободили от службы в армии

«Наш город» поинтересовался нюансами призыва на военную службу парней с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
— Сексуальная ориентация молодого человека влияет на призыв в армию?
— Не понял, кого могут не призвать?
— Гея-призывника могут освободить от службы в армии? А если у парня есть другие сексуальные девиации?
«Мы в своей работе по медицинскому освидетельствованию большое внимание уделяем работе с департаментом здравоохранения. Это ни какая-то отдельная работа военного комиссариата, это часть той огромной работы, которую проводят медики. Эту работу возглавляет Александр Филимонов», — ответил Александр Моторин.
И предложил дать развернутый комментарий председателю военно-врачебной комиссии Александру Филимонову.
«В любом случае каждый призывник проходит психиатра и психолога, проходит тесты. Таких людей практически нет. И по каждому из них принимается индивидуальное решение, обычно в пользу призывника. То есть его не призывают. На восемь тысяч обследованных в весенний призыв был только один», — пояснил Александр Филимонов.
Информации по статистике призывников с нетрадиционной сексуальной ориентацией за более ранний период у спикера не оказалось.
«Если необходима психиатрическая экспертиза, такого призывника направляют в областную психиатрическую больницу. После этого выносится решение», — уточнил Александр Филимонов.