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Тюменского гея после обследования освободили от службы в армии

16 октября 2019, 09:38
Фото: «Наш город»
Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин ответил на вопрос журналиста «Нашего города», почему гея не призвали на службу в армию.
Сюжет
Тюмень

«Наш город» поинтересовался нюансами призыва на военную службу парней с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

— Сексуальная ориентация молодого человека влияет на призыв в армию?

— Не понял, кого могут не призвать?

— Гея-призывника могут освободить от службы в армии? А если у парня есть другие сексуальные девиации?

«Мы в своей работе по медицинскому освидетельствованию большое внимание уделяем работе с департаментом здравоохранения. Это ни какая-то отдельная работа военного комиссариата, это часть той огромной работы, которую проводят медики. Эту работу возглавляет Александр Филимонов», — ответил Александр Моторин.

И предложил дать развернутый комментарий председателю военно-врачебной комиссии Александру Филимонову.

«В любом случае каждый призывник проходит психиатра и психолога, проходит тесты. Таких людей практически нет. И по каждому из них принимается индивидуальное решение, обычно в пользу призывника. То есть его не призывают. На восемь тысяч обследованных в весенний призыв был только один», — пояснил Александр Филимонов.

Информации по статистике призывников с нетрадиционной сексуальной ориентацией за более ранний период у спикера не оказалось.

«Если необходима психиатрическая экспертиза, такого призывника направляют в областную психиатрическую больницу. После этого выносится решение», — уточнил Александр Филимонов.

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