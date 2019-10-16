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Тюменские врачи спасли мужчину с гангреной кишечника

16 октября 2019, 10:48
Фото: pixabay.com
Медики ОКБ №2 помогли 58-летнему мужчине, который поступил в больницу с жалобами на боль в животе, тошноту и слабость. Оказалось, что у пациента тромбоз воротной вены печени, его жизни грозила опасность.
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Тюмень

Отмечается, что кровяной сгусток перекрыл крупный сосуд. В результате печень мужчины не могла очистить организм в должной мере. Далее у пациента начала развиваться гангрена тонкого кишечника. Это могло привести к летальному исходу даже при хорошем лечении с вероятностью 50%. У большинства подобных пациентов образование тромбов - это результат ишемической болезни сердца. В этом случае хирурги удаляют часть кишечника.

Больного поместили в реанимацию, где медики почти неделю оказывали ему необходимую помощь. Недавно состояние тюменца улучшилось, и он пошел на поправку. В настоящее время мужчина выписан из больницы.

#Новости#ОКБ №2#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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