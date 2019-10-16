Тюменские врачи спасли мужчину с гангреной кишечника

Отмечается, что кровяной сгусток перекрыл крупный сосуд. В результате печень мужчины не могла очистить организм в должной мере. Далее у пациента начала развиваться гангрена тонкого кишечника. Это могло привести к летальному исходу даже при хорошем лечении с вероятностью 50%. У большинства подобных пациентов образование тромбов - это результат ишемической болезни сердца. В этом случае хирурги удаляют часть кишечника.