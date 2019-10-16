На тюменском вокзале не используют оборудование, на которое потратили 8,6 млн рублей

Проблема заключается в том, что для эксплуатации подобного оборудования необходимо нанимать человека с допуском из специализированной службы безопасности вооруженной охраны, однако деньги на это за два года так и не выделили.
В настоящее время на вокзале в Тюмени несут службу обычные охранники, не имеющие допуска для работы с таким оборудованием.
Закупка и установка системы досмотра багажа пассажиров обошлась бюджету в 8,6 млн рублей. Оборудование было приобретено в рамках обновленных требований к транспортной безопасности, которые утвердили в том же 2017 году.
До конца текущего года РЖД планирует достроить вторые пути на участке Тобольск-Сургут-Коротчаево, что значительно увеличит пропускную способность железной дороги.