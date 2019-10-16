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На тюменском вокзале не используют оборудование, на которое потратили 8,6 млн рублей

16 октября 2019, 03:58
Фото: 1Mi
В 2017 году для тюменского вокзала приобрели за 8,6 млн рублей систему досмотра багажа пассажиров, однако за два года его так и не начали использовать.
Сюжет
Тюмень

Проблема заключается в том, что для эксплуатации подобного оборудования необходимо нанимать человека с допуском из специализированной службы безопасности вооруженной охраны, однако деньги на это за два года так и не выделили.

В настоящее время на вокзале в Тюмени несут службу обычные охранники, не имеющие допуска для работы с таким оборудованием.

Закупка и установка системы досмотра багажа пассажиров обошлась бюджету в 8,6 млн рублей. Оборудование было приобретено в рамках обновленных требований к транспортной безопасности, которые утвердили в том же 2017 году.

До конца текущего года РЖД планирует достроить вторые пути на участке Тобольск-Сургут-Коротчаево, что значительно увеличит пропускную способность железной дороги.

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#Новости#Железнодорожный вокзал#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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