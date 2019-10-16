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Мотоциклисты Тюмени устроили опасные гонки в центре города

16 октября 2019, 12:31
Фото: Паблик «Только Тюмень»
Тюменский мотосезон «закрывается» видеороликом, где двое мужчин ездят на одном колесе по улице Республики. Ролик привлёк внимание ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Мотоциклисты решили показать своё «мастерство» прямо около здания Тюменской облдумы. Видео инцидента попало в социальные сети. По данному факту ГИБДД проводит проверку. Инспекторы отмечают, что мотоциклисты нарушили ПДД в части пересечения дорожной разметки.

В настоящий момент видео собрало 15 тыс. просмотров и десятки комментариев.

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В ГИБДД отмечают, что регионе растёт смертность на дорогах. Чаще всего в авариях гибнут из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу. В сентябре 2019 года в ДТП погиб один мотоциклист, девять пешеходов и водителей легковых автомобилей. В октябре инспекторы проведут рейды на основных аварийных участках дорог в Тюменской области.

#Новости#Мотоциклы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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