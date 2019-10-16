Мотоциклисты Тюмени устроили опасные гонки в центре города

Мотоциклисты решили показать своё «мастерство» прямо около здания Тюменской облдумы. Видео инцидента попало в социальные сети. По данному факту ГИБДД проводит проверку. Инспекторы отмечают, что мотоциклисты нарушили ПДД в части пересечения дорожной разметки.
В ГИБДД отмечают, что регионе растёт смертность на дорогах. Чаще всего в авариях гибнут из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу. В сентябре 2019 года в ДТП погиб один мотоциклист, девять пешеходов и водителей легковых автомобилей. В октябре инспекторы проведут рейды на основных аварийных участках дорог в Тюменской области.