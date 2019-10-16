Александр Моторин: передача здания военкомата в управление Минобороны логична

Военный комиссар Тюменской области Александр Моторин считает вопрос передачи здания по Володарского, 5 в Тюмени под оперативное управление Министерства обороны логичным. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 16 октября.
«Хочу отметить нездоровый интерес к зданию. Нормальная работа идет в этом направлении. Сейчас военный комиссариат находится в историческом центре города, мы уже выросли из этих площадей. Город развивается, у него несколько иное направление деятельности. Вынесение военного комиссариата в другое место города — такая идея возникала еще в начале двухтысячных годов. И с учетом того, что центр города планируется сделать пешеходной зоной, это все правильно, наверное. Поэтому, думаю, будет принято решение о выносе его в другое место», — сказал Александр Моторин.
Отвечая на вопрос журналиста по поводу арбитражных судов, то здание по Республике, 2 является федеральной собственностью.
«Что касается агентства по сохранению памятников культуры, то Министерство обороны обратилось в суд для того, чтобы передали здание по Володарского, 5 в оперативное управление Минобороны. Это абсолютно нормальная рабочая работа», — уточнил военный комиссар.