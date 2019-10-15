ВСК и YouDo запустили страхование самозанятых

Денис Кутергин, сооснователь YouDo: «Мы первыми среди маркетплейсов бытовых услуг и поручений обеспечили мгновенное страхование в рамках выполнения задания. Похожий механизм уже работает в авиа и автоперевозках, но для нашей сферы это новое решение. Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще. Это показали итоги теста, который длился полтора месяца до старта проекта. Мы ожидаем, что до конца 2020 года около 20% активных исполнителей YouDo подключат страховку на постоянной основе. Страхование распространится на десятки тысяч заданий и позволит пользователям не переживать за непредвиденные ситуации».