Всемирный банк не подтвердил прогноз Орешкина по темпам развития экономики РФ

Видимо, значимость Орешкина в собственных глазах выросла после того, как министерство экономического развития переехало в «Москва-сити». Когда об этом стало известно, многие задумались: неужели было необходимо переезжать в один из самых дорогих московских бизнес-центров? Штаб-квартира для трех министерств обошлась агентству ипотечного кредитования в 25 миллиардов рублей. Орешкин отметил, что благодаря этому бюджет РФ каждый год будет экономить 500 миллионов рублей. Получается, что инвестиция окупится только через полвека.