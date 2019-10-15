Всемирный банк не подтвердил прогноз Орешкина по темпам развития экономики РФ

Министр посетил Саудовскую Аравию, чтобы принять участие в подготовке визита Владимира Путина. Глава МЭР намекнул, что в России он является «вторым после Путина», поэтому все важнейшие вопросы должны решаться именно с ним. Об этом пишет «Собеседник».
Видимо, значимость Орешкина в собственных глазах выросла после того, как министерство экономического развития переехало в «Москва-сити». Когда об этом стало известно, многие задумались: неужели было необходимо переезжать в один из самых дорогих московских бизнес-центров? Штаб-квартира для трех министерств обошлась агентству ипотечного кредитования в 25 миллиардов рублей. Орешкин отметил, что благодаря этому бюджет РФ каждый год будет экономить 500 миллионов рублей. Получается, что инвестиция окупится только через полвека.
Неделю назад появилась информация, что здания, где ранее располагалось Минэкономразвития, были проданы за 2,7 миллиарда рублей. Оказывается, переезд экономически невыгоден государству, где за чертой бедности живут 21 миллион человек (данные Росстата).
По словам сторонников МЭР, министерство уже давно не выполняет регуляторные функции, а лишь анализирует информацию, чтобы составлять прогнозы. Однако и эту работу трудно назвать качественной – в конце лета Орешкин завысил темпы роста экономики РФ: его цифры расходятся с данными, приведенными Всемирным банком.
Минэкономразвития прогнозирует, что в 2019 году ВВП вырастет на 1,3%, а в 2020 году – на 1,7%, в 2022 году – 3,2%. Однако в октябре Всемирный банк опубликовал свои аналитические данные: международная организация в четвертый раз за год понизила прогнозы роста ВВП РФ до 1% в 2019 году.
В последнее время имидж главы МЭР последовательно портится. После провального выступления в Госдуме Орешкина раскритиковали спикер Вячеслав Володин и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Потом на Арктическом форуме президент Владимир Путин спросил у Орешкина: сколько Россия в 2018 году потратила на импортозамещение? Но министр не сумел ответить на этот вопрос.
Пока Орешкин возглавляет Минэкономразвития, министерство подстраивается под тренды мировой экономики. Кажется, будто глава МЭР уверен, что Россия не может самостоятельный взгляд на развитие экономики.