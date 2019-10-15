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В Тюменской области признана аварийной почти тысяча домов

15 октября 2019, 07:48
Фото: «Наш город»
На 1 января 2019 года в Тюменской области признаны аварийными 989 домов, в которых на площади 292,07 тыс. кв. м проживает 18 тысяч человек.
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Тюмень

В Главном управлении строительства Тюменской области планируют до конца 2025 года расселить всех жителей многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017 года. Сделать это обещают в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В марте этого года также была утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2025 годы.

Участниками программы определены семь муниципальных образований: города Тюмень, Тобольск и Ялуторовск, а также Вагайский, Тобольский, Тюменский и Уватский районы.

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В ГУС Тюменской области сообщили, что в остальных муниципальных образованиях многоквартирных домов, признанных аварийными в указанный период времени нет. Они либо расселены ранее, до принятия программы, либо дома не признавались аварийными.

Всего в рамках программы необходимо расселить 148,3 тыс. кв. м аварийного жилья (379 многоквартирных домов, 3 754 жилых помещения, 9 883 гражданина). До конца этого года планируется поселить в пригодные для проживания помещения 965 тюменцев, проживающих на 14,63 тыс. кв. метрах.

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#Новости#Переселение#Тюменская область#Главное управление строительства#Аварийное жилье#Тюмень#Эксклюзив#Вадим Квасюк#Экономика
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