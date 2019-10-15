В Тюменской области признана аварийной почти тысяча домов

В Главном управлении строительства Тюменской области планируют до конца 2025 года расселить всех жителей многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2012 до 01.01.2017 года. Сделать это обещают в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В марте этого года также была утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019-2025 годы.