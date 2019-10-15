Создаем оригинальное поздравление с помощью простого видеоредактора

Каждый видеоролик имеет начало и конец. Чтобы сделать их красивыми и гармоничными, в программе продуманны специальные функции. Вы сможете написать название ролика, например, обозначить в честь кого и по кому поводу этот ролик. А в финале видео уместно выразить благодарность героям ролика и тем, кто помогал его создавать.