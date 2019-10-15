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Создаем оригинальное поздравление с помощью простого видеоредактора

15 октября 2019, 18:39
Фото: 1MediaInvest
Вам хочется сделать авторский подарок для кого-то или подготовить оригинальное выступление на мероприятии? В этих и других ситуациях поможет видеоролик.

Когда может понадобиться собственное эксклюзивное видео?

  • Свадьба
  • Юбилей
  • День рождения
  • Корпоратив

Очень часто хочется сделать собственное видео, не прибегая к услугам оператора или монтажёра. А простой видеоредактор «ВидеоМОНТАЖ» сделает эту задачу легко выполнимой.

Стандартное редактирование

Простое редактирование доступно в большинстве видеоредакторов: обрезать кадр, удалить неудавшиеся моменты, перевернуть видео или отразить его.

Фото: http://video-editor.su/prostoy-videoredaktor.php

Начальная заставка и финальные титры

Каждый видеоролик имеет начало и конец. Чтобы сделать их красивыми и гармоничными, в программе продуманны специальные функции. Вы сможете написать название ролика, например, обозначить в честь кого и по кому поводу этот ролик. А в финале видео уместно выразить благодарность героям ролика и тем, кто помогал его создавать.

Наложение звука

Фразы из знаменитых кинофильмов, музыкальное сопровождение — любые звуки могут быть добавлены к вашему видеоролику. Вы можете как полностью заменить аудиодорожку, так и сделать короткие звуковые вкрапления, которые добавят в ролик юмора или создадут какое-то другое настроение.

Хромакей (замена фона на видео)

Перенесите действие с вашего видео в какую-нибудь необычную обстановку. Например, задумчивый директор компании может сидеть не в своем кабинете, а в кабинете президента. Или юбиляр-рыболов оказаться не на местном пруду, а где-нибудь в Африке, вылавливая крокодилов.

Подписи картинки

Иногда в кадры видео хочется добавить какие-то элементы. И простой в использовании видеоредактор позволяет доработать ваше видео с применением различных декоративных элементов. Можете как использовать какие-то картинки, так и подписывать героев видео или даты изображенных событий.

Оригинальные переходы

Чтобы кадры сменялись гармонично и красиво, видео редактор позволяет использовать различные виды перехода: перетекании кадра, «стрелка часов» и другие способы плавного перехода от одного изображения другому. Эти эффекты сделают видео более профессиональным и качественным.

Фото: http://video-editor.su/prostoy-videoredaktor.php

Визуальные эффекты

Различные оттенки для кадров придают особую атмосферу — можно улучшить пейзаж с помощью специальной категории, состарить изображение или изменить контраст.

Фото: http://video-editor.su/prostoy-videoredaktor.php

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#Новости#Александра Миралинкс Логинова#Политика
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