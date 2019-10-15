Создаем оригинальное поздравление с помощью простого видеоредактора

Когда может понадобиться собственное эксклюзивное видео?
Очень часто хочется сделать собственное видео, не прибегая к услугам оператора или монтажёра. А простой видеоредактор «ВидеоМОНТАЖ» сделает эту задачу легко выполнимой.
Простое редактирование доступно в большинстве видеоредакторов: обрезать кадр, удалить неудавшиеся моменты, перевернуть видео или отразить его.
Каждый видеоролик имеет начало и конец. Чтобы сделать их красивыми и гармоничными, в программе продуманны специальные функции. Вы сможете написать название ролика, например, обозначить в честь кого и по кому поводу этот ролик. А в финале видео уместно выразить благодарность героям ролика и тем, кто помогал его создавать.
Фразы из знаменитых кинофильмов, музыкальное сопровождение — любые звуки могут быть добавлены к вашему видеоролику. Вы можете как полностью заменить аудиодорожку, так и сделать короткие звуковые вкрапления, которые добавят в ролик юмора или создадут какое-то другое настроение.
Перенесите действие с вашего видео в какую-нибудь необычную обстановку. Например, задумчивый директор компании может сидеть не в своем кабинете, а в кабинете президента. Или юбиляр-рыболов оказаться не на местном пруду, а где-нибудь в Африке, вылавливая крокодилов.
Иногда в кадры видео хочется добавить какие-то элементы. И простой в использовании видеоредактор позволяет доработать ваше видео с применением различных декоративных элементов. Можете как использовать какие-то картинки, так и подписывать героев видео или даты изображенных событий.
Чтобы кадры сменялись гармонично и красиво, видео редактор позволяет использовать различные виды перехода: перетекании кадра, «стрелка часов» и другие способы плавного перехода от одного изображения другому. Эти эффекты сделают видео более профессиональным и качественным.
Различные оттенки для кадров придают особую атмосферу — можно улучшить пейзаж с помощью специальной категории, состарить изображение или изменить контраст.
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