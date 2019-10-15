ОК и ВК разыграли 1,4 миллиона рублей на турнире для игровых разработчиков

«Все игры, которые прошли в номинации, были высокого качества. Лично мне понравилась «Серость». Я поставил ей высокий балл, потому что в этой игре есть изюминка. У тех, кто подается на конкурс, есть проблема — они фокусируются на механике, но мало обращают внимание на интеграцию друзей игрока, плавный вход. Это наиболее слабое место у тех, кто выставляет игры на конкурс недоделанными, над этим нужно работать. Я думаю, в следующем турнире разработчикам нужно сосредоточиться на первых десяти минутах игры, как пользователь входит в игру, как он проводит время в ней. В ОК люди приходят за общением, и было бы классно его поддерживать в игре», – говорит Дмитрий Грыцовец, жюри, ведущий разработчик игровой платформы Одноклассников.