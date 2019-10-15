Хулиганы испортили памятник геологу Эрвье в центре Тюмени

Памятник находится у «Главтюменьгеологии». Отмечается, что вандалы орудовали в ночное время 15 октября. На сообщение о данном инциденте отреагировали сотрудники управы города. Отмечается, что в ходе ремонтных работ красный цвет удалось полностью устранить. По данному факту будет написано заявление в городское МВД, сообщает 72.ру.