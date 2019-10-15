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Хулиганы испортили памятник геологу Эрвье в центре Тюмени

15 октября 2019, 13:02
Фото: 72.ru
В центре Тюмени вандалы испортили памятник Юрию Эрвье на улице Республики. Неизвестные закрасили глаза скульптуры красной краской.
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Тюмень

Памятник находится у «Главтюменьгеологии». Отмечается, что вандалы орудовали в ночное время 15 октября. На сообщение о данном инциденте отреагировали сотрудники управы города. Отмечается, что в ходе ремонтных работ красный цвет удалось полностью устранить. По данному факту будет написано заявление в городское МВД, сообщает 72.ру.

В апреле 2019 года вандалы сожгли «Лося» в парке Затюменский. В полиции подтвердили, что деревянная скульптура воспламенилась из-за умышленного поджога. Неизвестные использовали бутылку с зажигательной смесью. Между тем ранее вандалы нанесли на скульптуру нецензурные надписи. Фигуру позже очистили при помощи специального химического растворителя.

#Новости#Вандализм#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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