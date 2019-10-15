ГУС: Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Червишевского тракта

Отмечается, что в настоящее время запроектирована развязка на пересечении улицы Престольной с улицей Червишевский тракт. Его реализация приостановлена. По словам руководителя ГУС региона, «речь идет о пробивке улицы Мельникайте до улицы Червишевский тракт». Дорожники рассматривают возможность строительства новых дорог без возведения развязки.
Проектировщики занимаются моделированием транспортных потоков при появлении развязки и при других возможных вариантах. Как только данный процесс закончат, проект будет вынесен на обсуждение. Расчёты включают в себя транспортное движение в Тюмени к 2040 году.
В 2020 году начнётся проектирование второго транспортного кольца. На первом этапе может быть построено до 30 км трассы.