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ГУС: Улицу Мельникайте в Тюмени продлят до Червишевского тракта

15 октября 2019, 10:38
Фото: ЧС Тюмень
Дорожники Тюмени отчитались о возможных путях решения проблемы пробок около Комарово. На встрече со СМИ 14 октября чиновники сообщили о своих планах.
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Тюмень

Отмечается, что в настоящее время запроектирована развязка на пересечении улицы Престольной с улицей Червишевский тракт. Его реализация приостановлена. По словам руководителя ГУС региона, «речь идет о пробивке улицы Мельникайте до улицы Червишевский тракт». Дорожники рассматривают возможность строительства новых дорог без возведения развязки.

Проектировщики занимаются моделированием транспортных потоков при появлении развязки и при других возможных вариантах. Как только данный процесс закончат, проект будет вынесен на обсуждение. Расчёты включают в себя транспортное движение в Тюмени к 2040 году.

Тюменскую развязку могут перенести к Червишевскому кладбищу
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В 2020 году начнётся проектирование второго транспортного кольца. На первом этапе может быть построено до 30 км трассы.

#Новости#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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