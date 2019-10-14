В Тюменской области закрывается завод с инвестициями 720 млн рублей

В конце августа холдинг DMC Global сообщил о решении закрыть завод «ДинаЭнеджетикс» в Нижнетавдинском районе. Из заявления следует, что причиной закрытия стала низкая эффективность завода. По приведенным данным, прогнозируемая расходы на вторую половину 2019 года составят от 15 до 20 млн долларов. Большая часть из которых составляют потери, связанные с переводом иностранной валюты. Руководство компании выразило признательность коллективу «ДинаЭнерджетикс Сибирь» за работу и пообещало оказать поддержку. На компенсации 47 уволенным сотрудникам выделят от 2 до 2,5 млн долларов.