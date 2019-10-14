В Тюменской области закрывается завод с инвестициями 720 млн рублей

В конце августа холдинг DMC Global сообщил о решении закрыть завод «ДинаЭнеджетикс» в Нижнетавдинском районе. Из заявления следует, что причиной закрытия стала низкая эффективность завода. По приведенным данным, прогнозируемая расходы на вторую половину 2019 года составят от 15 до 20 млн долларов. Большая часть из которых составляют потери, связанные с переводом иностранной валюты. Руководство компании выразило признательность коллективу «ДинаЭнерджетикс Сибирь» за работу и пообещало оказать поддержку. На компенсации 47 уволенным сотрудникам выделят от 2 до 2,5 млн долларов.
Резюме экс-сотрудников «ДинаЭнерджетикс Сибирь» с датой увольнения «09.2019» стали появляться на сервисах поиска работы, отмечает издание muksun.fm.
Как сообщает Znak.com завод в Нижней Тавде будет закрыт до конца января 2020 года. Из-за закрытия бюджет района недополучит 8 млн рублей.
В 2011 году «ДинаЭнерджетикс Сибирь» запустила строительство двух первых производственных очередей, на их строительство компания выделила свыше 270 млн рублей. В 2017 году правительство Тюменской области подписало соглашение о начале строительства третей очереди завода. С 2013 года компания имеет право на льготную налоговую ставку на имущество организаций — 0%. Общий объем инвестиций составил 720 млн рублей.
Компания DynaEnergetics считается одним из мировых лидеров по разработке и производству перфорационных систем, шнуров и кумулятивных зарядов для нужд нефтегазовой промышленности с производством в Европе и Северной Америке.