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В Тюменской области за 9 месяцев подростковая преступность снизилась на 8,9%

14 октября 2019, 05:12
Фото: 1Mi
Прокуратура Тюменской области подвела итоги девяти месяцев текущего года по уровню подростковой преступности. За этот период она снизилась на 8,9%.
Сюжет
Тюмень

Количество разбоев, совершенных несовершеннолетними снизилось на 40%, краж почти на 22%, на 42,8% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Одновременно с этим возросло количество тяжких преступлений, совершенных подростками. Речь идет об угонах, грабежах.

В Ишиме снижение уровня подростковой преступности за девять месяцев составило 45%, в Ялуторовске - более чем на 28%. В Тюмени, Тобольске и некоторых других муниципалитетах добиться снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними не удалось.

В Тюменской области по-прежнему самым распространенным преступлением среди подростков являются кражи, на втором месте грабежи, замыкают тройку угоны транспортных средств.

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В Тюменской области снизился уровень подростковой преступности
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