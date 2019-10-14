В Тюменской области за 9 месяцев подростковая преступность снизилась на 8,9%

В Ишиме снижение уровня подростковой преступности за девять месяцев составило 45%, в Ялуторовске - более чем на 28%. В Тюмени, Тобольске и некоторых других муниципалитетах добиться снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними не удалось.